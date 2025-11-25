El romanticismo peruano tendrá su gran homenaje. La Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) anunció la Noche de la Balada Peruana, un concierto que reunirá a algunas de las voces y compositores más emblemáticos del país para celebrar ese género que marcó generaciones enteras con historias de amor, desamor y nostalgia.

El evento se realizará el miércoles 26 de noviembre, a las 7 p. m., en el Gran Teatro Nacional, un escenario que abrirá sus puertas para revivir melodías que siguen arraigadas en la memoria colectiva. Será un viaje por las múltiples formas del amor, un encuentro con canciones que aún acompañan celebraciones, despedidas y confesiones.

Repertorio que habla al corazón

El concierto reunirá a un elenco de artistas que representan distintas épocas y estilos dentro del género romántico. Sobre el escenario estarán:

Miguel ‘Chino’ Figueroa / Jean Pierre Magnet – " Carmín"

Pepe Ortega – " Malahierba"

Luigi Montagne – " Solo soy"

Homero – " Un pañuelo y una flor" (Rulli Rendo)

(Rulli Rendo) Edwin Alvarado – " Guitarra, toca otra vez"

Armando Massé – " Buenos tiempos"

Willy Noriega – " Corazón mío"

Samir Giha – " Si hubiéramos hablado"

Jean Paul Strauss – " Nostalgias"

Jorge Pardo – " Mensaje de amar"

Rulli Rendo – " Desnudos en la playa"

Daniel Lazo – " Olvidarte"

Susan Ochoa – " Me voy a liberar"

William Luna – " De la nada"

Lucy Watanabe – " Ay corazón, corazón" (Rulli Rendo)

(Rulli Rendo) Marcos Llunas – " Alma, corazón y vida" (Adrián Flores Albán)

(Adrián Flores Albán) Pelo D’Ambrosio – " Lejos de ti"

Álvaro Rod – Escúchame mi amor / " Vamos a escapar"

" Koky Bonilla – "Dónde está el amor"

Es una constelación de baladistas, cantautores y compositores que han dejado huella en la música nacional, responsables de temas que cruzaron radios, escenarios y décadas completas.

La entrada es gratuita y podrá obtenerse desde este lunes a través de Teleticket, una oportunidad excepcional para disfrutar de un capítulo fundamental de la música peruana.