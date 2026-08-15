La producción incorpora sonidos inspirados en la década de 1970 y una reinterpretación del “Carnaval de Cajamarca” | Foto: Difusión
La producción incorpora sonidos inspirados en la década de 1970 y una reinterpretación del “Carnaval de Cajamarca” | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantautora peruana Bettine Solf lanzó ‘Groundhog Day’, su nuevo álbum grabado entre 2023 y 2025 en Lima y Londres, con sesiones realizadas en el estudio Humanimal y en Abbey Road Institute, respectivamente.

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