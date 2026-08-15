La cantautora peruana Bettine Solf lanzó ‘Groundhog Day’, su nuevo álbum grabado entre 2023 y 2025 en Lima y Londres, con sesiones realizadas en el estudio Humanimal y en Abbey Road Institute, respectivamente.

El disco toma el nombre de su último single, una canción que reflexiona sobre la repetición de ciertos acontecimientos y la sensación de atravesar ciclos constantes. El tema cuenta con un videoclip disponible en YouTube y plataformas musicales.

La producción incorpora influencias de la década de 1970 y técnicas de grabación inspiradas en el trabajo del productor Glyn Johns. Además, incluye una reinterpretación del “Carnaval de Cajamarca” como parte de su propuesta sonora.

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El álbum reúne la participación de músicos y productores de Perú, Brasil e Inglaterra, entre ellos Chris Farfan (TK), Renzo Solano (Emergency Blanket), Rafo Arbulú, Bruno Motta y Luis Felber (Too Much – Netflix).

La artista señaló que el disco nació durante la etapa final de la pandemia y continuó desarrollándose durante sus estudios de Producción Musical en Abbey Road Institute. Las canciones abordan temas como la migración, los viajes, las despedidas y la construcción de un nuevo hogar.

Bettine Solf presentará ‘Groundhog’ Day en próximos conciertos en Inglaterra.