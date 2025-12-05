La cantautora peruana Bettine Solf, que actualmente radica en Londres, ha estrenado su más reciente sencillo, titulado “NN”, una pieza descrita como “atrapada entre dos mundos y un solo corazón”.

Y es que, la pista representa una audaz combinación de un ritmo tradicional peruano con la sonoridad del indie pop, en un tema bilingüe y enérgica que, según un comunicado de prensa, “vibra con la fuerza magnética de la música latina”.

Grabada en una colaboración transcontinental, la producción se realizó en Humanimal Music (Perú) y el icónico Abbey Road Institute (Reino Unido), ofreciendo percusiones vibrantes, armonías en capas y un ritmo contagioso.

El tema fue una coproducción entre Christopher Farfán, Gunter Brenner y Bettine Solf, mezclado por Renzo Solano y masterizado por Rafo Arbulu.

Solf, quien también es productora musical, ingeniera de sonido y actriz. Formada en producción e ingeniería de sonido en Abbey Road Institute, su trabajo integra sus raíces peruanas y experiencia escénica.

El videoclip de “NN”, dirigido por el youtuber y director inglés Joshua Morrison y filmado en el metro de Londres, busca reflejar la dinámica de la migración.

Bettine Solf

La artista cuenta con una trayectoria previa que incluye los álbumes 'Soy Opuesta’ y 'Map the Gaps’, y ha actuado como telonera de bandas internacionales como The Cure y The Killers en Perú con sus proyectos Resplandor y Stereonoiz, así como de Julieta Venegas como solista en Arequipa en 2013.

El nuevo sencillo “NN” ya está disponible en todas las plataformas musicales. Este tema es el primer adelanto de su próximo álbum, producido en colaboración con artistas peruanos e ingleses, y cuyo lanzamiento está previsto para mediados de 2026.