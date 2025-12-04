El artista urbano chileno Cris MJ ha confirmado la apertura de una nueva zona para su próximo concierto en Lima, programado al sábado 13 de diciembre en el Arena Monumental.

Así, esta nueva localidad, nombrado como “Tribuna Fans”, busca responder a la alta demanda y ampliar el aforo de su espectáculo en la capital peruana.

Y es que, el intérprete, reconocido por canciones como “Gata Only”, “Diablona” y “Una Noche en Medellín”, se presentará con su gira “Apocalipsis Tour”, nombre de su tercer álbum de estudio lanzado este año.

Entradas para el concierto de Cris MJ

La nueva zona “Tribuna Fans”, cuyo costo es de S/ 61, se incorpora a la lista de zonas con un precio más accesible, buscando convocar a un mayor número de seguidores del artista.

Por otro lado, el disco “Apocalipsis” de Cris MJ, que fusiona el reggaetón clásico con elementos futuristas, incluye 18 temas inéditos, entre ellos “Vamos a Bailotear” (primer lugar en Spotify Chile), además de sencillos como “Maybach”, “Braile” y “Frozen”.

Precios de las entradas para concierto de Cris MJ

Las entradas para el concierto de Cris MJ se encuentran disponibles en Teleticket con estos precios:

Tribuna Fans: S/ 61.00

S/ 61.00 VIP: S/ 115.00

S/ 115.00 Súper VIP: S/ 190.00

S/ 190.00 Platinum Stand up: S/ 266.00

S/ 266.00 Platinum Box: S/ 3 807.00