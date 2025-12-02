Este lunes, el cantante Bryan Torres abandonó la vivienda que compartía con Samahara Lobatón, un día después de que anunciaran el fin de su relación, mediante un comunicado en sus redes sociales.

Sin embargo, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ captaron el preciso momento en que Torres salía del condominio en una camioneta negra, acompañado por su madre y llevando consigo varias bolsas y maletas con sus objetos personales.

En ese sentido, el artista sostuvo que fue él quien tomó la decisión de separarse, descartando que una tercera persona esté involucrada en su ruptura con la hija de Melissa Klug.

“Es un tema con mis hijos. Mi prioridad siempre ha sido mi familia y mis hijos. Yo he tomado la decisión, yo decidí irme. Mis hijas, comenzando por la mayor, y las demás, para mí, son prioridad. Uno siempre tiene que ser más padre que pareja”, sostuvo.

Comunicado de Samahara Lobatón.

El cantante también abordó las especulaciones sobre una posible infidelidad, después de que Samahara afirmara que él había incumplido las normas pactadas para reiniciar su relación.

“No es por infidelidad. Que ella lo demuestre, porque ahora tendrá que probarlo. Ella tiene que demostrar lo que dice con pruebas y fechas. Hoy en día estoy tranquilo. Y si yo me estoy yendo es por un tema de mis hijas”, agregó.

De otro lado, el cantante y la ‘influencer ' se encontraron este martes en un centro de conciliación para definir los días de visita y manutención que Bryan debe brindar a sus dos hijos menores, manteniendo silencio ante la prensa a su ingreso y salida.

Horas antes, Torres aseguró que la separación se debió a los supuestos malos tratos de Samahara hacia su hija mayor, de 11 años, y en sus redes sociales escribió: “Nadie me separará de ti”, reforzando así su declaración.

Bryan Torres abandonando su casa tras separación de Samahara Lobatón