En un sorpresivo anuncio, la mediática Samahara Lobatón ha revelado que, a sus 23 años y luego de tres bebés, decidió someterse a una operación, conocida como “ligadura de trompas”, para ya no tener más hijos.

La decisión fue comunicada a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Ante la consulta de un seguidor, la hija de Melissa Klug contestó: “Sí. Para mí, se cerró la fábrica”.

Este anuncio llegó pocos días después del nacimiento de su tercer hijo y único varón, Asael Torres Lobatón, el viernes 3 de octubre, fruto de su romance con el cantante de salsa Bryan Torres, con quien ya tenía una bebé.

Anuncio de Samahara Lobatón

Por otro lado, Samahara aclaró que el nacimiento de Asael en Estados Unidos no fue algo previsto, ya que estaba en ese país de vacaciones celebrando el cumpleaños de sus otras hijas, Xianna y Ainara, cuando el parto se adelantó casi por seis semanas.

“Estamos terminando con los chequeos que el bebé necesita, porque como nació mucho antes de tiempo, tienen que hacerle un par de chequeos, pero todo está marchando súper bien para él, para mí también” , declaró a ‘Ponte en la Cola’.

Por su parte, Bryan, quien recibió a su hijo mediante una videollamada porque no pudo viajar a EE. UU., se mostró emocionado por su nuevo hijo. “Le agradezco a Dios que me ha dado la mujer que tengo, es muy valiente”, dijo.

A su vez, el exfutbolista Abel Lobatón, padre de Samahara, expresó su alegría por el nacimiento de su primer nieto varón, aunque confirmó que deberá posponer su viaje a Estados Unidos para conocerlo.

“Si pudiera ya estaría allá al lado de mi hija, pero sucede que soy entrenador del CNI de Iquitos y estamos jugando el pase a la semifinal, por eso no puedo viajar", indicó, asegurando sentirse agradecido por la salud de su nieto.