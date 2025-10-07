Este martes, el exchico ‘reality’ Nicola Porcella se pronunció para responder a las críticas que surgieron por sus declaraciones en un programa mexicano, las cuales motivaron que fuera acusado de “negar sus raíces peruanas” al agradecer públicamente su “sangre mexicana”.

De ese modo, a través de sus redes sociales, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ detalló que sus palabras formaban parte de un “ejercicio terapéutico para sanar heridas emocionales” y no de un rechazo a su identidad nacional.

“Hoy me desperté y vi TikToks y programas donde decían que yo no quería al Perú por un juego que se hizo en un programa”, escribió el artista, afirmando que se trataba de “constelar y sanar heridas pasadas”.

Aclaró que sus declaraciones hacían referencia a los “muy malos momentos” que vivió en Perú, los cuales, según él, fueron el enfoque del ejercicio, no un sentimiento de vergüenza por ser peruano.

“Todo el mundo sabe que yo tuve muy malos momentos en mi país, y a eso se refería, no a que no me sienta orgulloso de ser peruano. Pero, una vez más, el morbo y la mala intención pesan más” , sentenció.

De otro lado, el modelo reconoció que, si bien los años más complicados de su carrera transcurrieron en este país y la experiencia fue dolorosa, no guarda rencor hacia la nación, sino específicamente hacia “cierta gente”.

“Vuelvo a decirlo: sea mi culpa o no, lo que muchos hicieron fue con maldad y con ganas de verme caer. Vean los programas completos, no solo clips. Y tampoco voy a mentir: sí estoy resentido con cierta gente allá, pero es gente específica, no con mi país”, puntualizó.

“Quiero que quede claro que soy orgullosamente peruano y siempre lo voy a decir”, finalizó, indicando que su intención con el ejercicio televisivo era cerrar etapas dolorosas de su pasado.

Como se recuerda, en el programa televisivo mexicano “Montse y Joe”, Porcella afirmó que “su sangre es mexicana”, mientras realizaba gestos de desagrado al ser invitado a reconocer su origen peruano.

De igual modo, en el mismo espacio, Nicola también evidenció su desacuerdo cuando la vidente le solicitó que repitiera la frase: “Mi primer éxito en la vida es haber nacido en Perú”.

Nicola Porcella en la televisión mexicana. (Unicable)