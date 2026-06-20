La modelo peruana Ducelia Echevarría fue presentada como nueva integrante de “Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales”, la versión mexicana de ‘Esto es guerra’, sumándose al equipo de las Cobras en reemplazo de Fer de la Mora, quien se retiró debido a una lesión.

Con siete años en la franquicia peruana, la deportista ingresó al set con indumentaria rosada y sus preseas internacionales en una semana decisiva del concurso, donde su equipo mantiene una ventaja de 400 puntos sobre los Leones.

En ese sentido, Echevarría expresó sus objetivos en este nuevo reto dentro de la televisión mexicana, destacando que el tiempo alejada de este tipo de programas le permitió prepararse y regresar en óptimas condiciones.

“Después de siete años seguidos en un reality, y después de un descanso de tres años, llego con la mente y el cuerpo preparados para darlo todo. No le tengo miedo a los retos, ni a nada. Si algo me define es mi perseverancia… y nunca me rindo", afirmó.

Agradeció a Nicola Porcella

Asimismo, la peruana utilizó sus plataformas para agradecer el soporte brindado por Nicola Porcella, quien recomendó su perfil ante los productores del canal para facilitar el proceso de su selección e inclusión en la temporada vigente.

“Primero, quiero agradecer a Dios por estar aquí y a la producción. Agradecer también a Nicola (Porcella), quien fue quien me abrió la puerta para entrar”, manifestó, agregando luego: “Gracias, Nicola, por la buena recomendación; siempre estaré agradecida contigo”.

Por su parte, el capitán histórico de las Cobras festejó la inclusión de Ducelia en este ‘reality’, mostrando satisfacción por este nuevo reto, pero le advirtió que aún no conoce el nivel de las competidoras mexicanas.

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“Llegué para derrotar a las chicas de los Leones”, aseveró, respondiendo además de forma directa ante los cuestionamientos del presentador que resaltó la experiencia de su oponente: “Acá se viene a competir, no a hablar”.

Finalmente, la atleta expresó su conformidad con el uniforme de las Cobras y descartó cualquier molestia por no haber sido asignada a los Leones, al señalar que esta etapa marca el inicio de nuevos rumbos en su carrera en el extranjero.

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