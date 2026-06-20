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La modelo ingresó a "Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales", la versión mexicana de EEG, formando parte de las Cobras | Foto: Instagram (@duceliaechevarria)
La modelo ingresó a "Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales", la versión mexicana de EEG, formando parte de las Cobras | Foto: Instagram (@duceliaechevarria)
Por Redacción EC

La modelo peruana Ducelia Echevarría fue presentada como nueva integrante de “Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales”, la versión mexicana de ‘Esto es guerra’, sumándose al equipo de las Cobras en reemplazo de Fer de la Mora, quien se retiró debido a una lesión.

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