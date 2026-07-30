La chica 'reality' peruana pidió disculpas por el impase | Foto: Televisa (Captura)
La chica 'reality' peruana pidió disculpas por el impase | Foto: Televisa (Captura)
Por Redacción EC

La peruana Ducelia Echevarría fue expulsada en vivo de ‘Guerreros Mundiales’, reality mexicano donde fue anunciada hace algunas semanas, al ser acusada por la producción de lanzarle tierra a Jeffrey Javier Cerda, participante conocido como ‘Mamba’, durante una de las pruebas del programa.

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