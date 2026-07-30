La peruana Ducelia Echevarría fue expulsada en vivo de ‘Guerreros Mundiales’, reality mexicano donde fue anunciada hace algunas semanas, al ser acusada por la producción de lanzarle tierra a Jeffrey Javier Cerda, participante conocido como ‘Mamba’, durante una de las pruebas del programa.

La decisión sorprendió a Ducelia, quien hasta ese momento era parte del equipo Las Cobras. “Lamentablemente, Ducelia, no puedes permanecer más en la competencia. Se toma la decisión de que abandone la competencia. Es una conducta antideportiva”, anunció el conductor del show.

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Según explicó la producción, el incidente ocurrió cuando Echevarría tomó un puñado de tierra y se lo arrojó al rostro de Mamba. “Ducelia se agacha, toma un puño de tierra y se lo tira a Mamba en la cabeza y eso para la producción se considera agresión y falta de respeto”, señaló.

Al ser sancionada, la modelo pidió disculpas y aseguró que reaccionó por la tensión del momento. “Estaba con mucha rabia, aparte he perdido todo hoy día. Le pido unas disculpas a Mamba, no se va a volver a repetir”, expresó.

Por su parte, Jeffrey indicó que no esperaba la reacción Echevarría, cuestionando lo sucedido. “Lo que estoy en contra es con las faltas de respeto. Me estaba dirigiendo hacia Jair, que acababa de ganar un dado dorado, y no entendía por qué me estaba cayendo arena en la cabeza”, comentó.

Aunque el competidor pidió considerar otra sanción, la producción confirmó la salida de Echevarría y anunció que incorporará un reemplazo para mantener completo al equipo de Las Cobras.

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Lo que Ducelia dijo ante su expulsión de ‘Guerreros Mundiales’

Tras su expulsión, Ducelia se pronunció en Instagram y agradeció la oportunidad de participar en el reality, dedicando un mensaje a Nicola Porcella, a quien señaló como una de las personas que la acercó al proyecto en México.

“Gracias por tu amistad tan bonita, Nico, fue hermoso compartir momentos inolvidables a tu lado. Te quiero, amigo. Momentos que llevaré siempre en mi mente y en mi corazón”, escribió.