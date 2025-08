A primeras horas del sábado 2 de agosto, y tras finalizar las celebraciones por Fiestas Patrias, la modelo peruana Ducelia Echevarría denunció que fue víctima de un accidente de tránsito junto a su hija de 9 años.

La exchica reality contó al diario Trome que un conductor, que habría estado desatento, impactó contra su camioneta, provocándole un profundo susto por la vida de su pequeña, con quien, afortunadamente, salió ilesa y sin heridas de gravedad.

“Tuvimos un accidente que nos sacudió el alma. Un conductor imprudente no miró, no frenó e impactó a nuestra camioneta”, dijo. “Gracias a Dios solo fueron lesiones leves. Pero no dejo de pensar en lo que pudo haber pasado” , señaló Ducelia.

La modelo no reveló la ubicación ni la fecha exacta del siniestro, pero, según dijo, está fuera de peligro. Hasta el momento, no ha contado más detalles.

¿Quién es Ducelia Echevarría?

Nacida el 28 de julio de 1993 en Pozuzo, Oxapampa, Ducelia cobró popularidad al participar en ‘realities’ de competencia.

Además, representó a Pasco, su región natal, en el Miss Perú Universo 2014, donde se ubicó entre las 12 finalistas junto a figuras como Brunella Horna.

La modelo también ha sido conductora de programas de espectáculos como “Todo se Filtra” junto a Kurt Villavicencio (Metiche) en Panamericana Televisión