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La pareja se casó el 2 de junio en San Borja | Foto: Instagram (@joselaraweddings)
La pareja se casó el 2 de junio en San Borja | Foto: Instagram (@joselaraweddings)
Por Redacción EC

Ante su sorpresivo matrimonio civil, realizado este 2 de junio en San Borja, Karla Tarazona y Christian Domínguez solicitaron a sus invitados que, en lugar de los tradicionales obsequios de bodas, donen juguetes para colegios de bajos recursos que atienden a niños con habilidades diferentes.

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