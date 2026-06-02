Ante su sorpresivo matrimonio civil, realizado este 2 de junio en San Borja, Karla Tarazona y Christian Domínguez solicitaron a sus invitados que, en lugar de los tradicionales obsequios de bodas, donen juguetes para colegios de bajos recursos que atienden a niños con habilidades diferentes.

La iniciativa estaba en la invitación que repartieron a sus invitados y fue difundido en ‘Amor y Fuego’. En dicho documento, los ahora esposos expresaron su deseo de priorizar la ayuda social durante la celebración.

“Su presencia es nuestro mejor regalo. Sin embargo, si desean tener un detalle con nosotros, los invitamos ese mismo día a donar un juego didáctico que será destinado a colegios de escasos recursos para niños con habilidades diferentes”, se lee en la tarjeta de invitación.

De acuerdo con las especificaciones del parte, quienes tuvieran la intención de entregar un presente a la pareja debían llevar el material educativo el mismo día del evento para que sea enviado hacia los menores.

El video aborda las conductas de Cristian Domínguez, menciona comentarios impropios de alumnos y su participación en América Hoy. También incluye una referencia a la relación entre lo personal y lo laboral, con un tono de conversación informal.

Sin embargo, no explicaron cómo se repartirán los regalos, ni detallaron las instituciones involucradas, ni tampoco señalaron alguna medida de transparencia.

Este matrimonio civil, que celebraron con una recepción en un club campestre de Huaral, formaliza la nueva etapa sentimental de Tarazona y Domínguez, quienes retomaron su relación amorosa meses atrás y actualmente ya comparten el mismo hogar.

Invitación del matrimonio para Christian Domínguez y Karla Tarazona

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