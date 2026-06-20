La próxima Marcha del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, programada para el sábado 27 de junio, contará con un despliegue masivo y la participación de diversas personalidades. Ante la relevancia de este evento, muchos esperaban que el reconocido influencer Nicola Porcella asistiera debido a su reconocido apoyo a la comunidad; sin embargo, el joven salió al frente para señalar las razones personales y profesionales por las que no formará parte de la movilización este año. En una reciente interacción con los medios, el conductor de televisión profundizó sobre cómo su extenuante carga laboral y su búsqueda de equilibrio personal determinan su participación en eventos públicos, además de abordar con franqueza las especulaciones sobre su vida privada y su postura de apoyo incondicional.

¿POR QUÉ NICOLA PORCELLA NO PARTICIPARÁ EN EL DESFILE DEL ORGULLO?

La causa principal que el conductor comunicó para declinar su asistencia al evento de este año es el agotamiento derivado de sus múltiples compromisos laborales. La saturada agenda que cumple semanalmente en los espacios televisivos “Hoy” y “Guerreros” le genera una fatiga considerable, llevándolo a priorizar su bienestar y descanso personal durante sus días libres.

Al ser cuestionado sobre su voluntad para formar parte del evento, Porcella fue enfático al señalar: “Me quisieron hacer desfilar, pero no. Amigo, lo único que quiero es descansar. De verdad, venir a ‘Hoy’ de ahí a ‘Guerreros’, tú no sabes, de verdad. Y ya no estoy en edad, amigo. Tú sabes que los viernes uno quiere relajarse y vámonos”.

¿QUÉ OPINA EL INFLUENCER SOBRE SU VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD?

Aunque no formará parte de la movilización presencial, el modelo reafirmó su postura favorable hacia la causa de la diversidad sexual. Nicola se manifestó abierto a respaldar cualquier iniciativa que contribuya a la visibilidad y el respeto social, subrayando que su respaldo es genuino.

Al ser consultado específicamente sobre si le hubiera gustado encabezar el evento, expresó: “Sí me hubiera gustado. (...) Apoyo, siempre apoyo a la comunidad, pero no sé si, si pues te dejan, no te dejan, no sé cómo es. Nunca me han preguntado, nunca me lo han pedido. Pero yo al contrario, lo que sea para apoyar, para que se expanda más, para que dejen de joder tanto... yo feliz”.

Respecto a las especulaciones sobre su propia orientación, las cuales a veces surgen a raíz de su cercanía con figuras como Wendy Guevara, aclaró que él tiene claro que es heterosexual y que lo que digan terceros le tiene sin cuidado.

¿CÓMO SERÁ LA PRÓXIMA MARCHA LGBT+ EN LA CIUDAD DE MÉXICO?

La edición 48 de la marcha ocurrirá el 27 de junio de 2026, iniciando a las 10:00 horas desde el Ángel de la Independencia. Bajo el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, el evento recorrerá Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central hasta llegar al Zócalo. Pese a la coincidencia con actividades del Mundial de fútbol, las autoridades aseguraron que la ruta concluirá sin contratiempos en la plaza principal.

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