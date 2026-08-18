Christian Cueva afirmó que la foto con Rosángela Espinoza fue creada con inteligencia artificial. (Foto: Captura de video - “La Parrilla del Loco” / "Amor y Fuego"))
Christian Cueva afirmó que la foto con Rosángela Espinoza fue creada con inteligencia artificial. (Foto: Captura de video - “La Parrilla del Loco” / "Amor y Fuego"))
Por Redacción EC

Christian Cueva volvió a ser consultado por la polémica fotografía que durante años lo vinculó con Rosángela Espinoza. Esta vez, el futbolista se refirió directamente a la imagen durante una entrevista en el pódcast “La Parrilla del Loco”, conducido por Juan Manuel Vargas.

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