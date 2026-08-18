Christian Cueva volvió a ser consultado por la polémica fotografía que durante años lo vinculó con Rosángela Espinoza. Esta vez, el futbolista se refirió directamente a la imagen durante una entrevista en el pódcast “La Parrilla del Loco”, conducido por Juan Manuel Vargas.

La conversación tomó un giro inesperado cuando el ‘Loco’ le preguntó cuál había sido el rumor más extraño que se había difundido sobre él. Tras unos segundos, Vargas hizo referencia a la fotografía en la que Cueva aparece junto a la modelo, aparentemente recostados sobre una cama.

“Es IA. Sí, es IA porque después llegan las cartas notariales, Loco. Estás de sapo tú”, respondió el jugador en tono de broma. Con esta declaración, Cueva aseguró que la controversial imagen habría sido creada mediante inteligencia artificial y buscó cerrar nuevamente las especulaciones sobre su supuesto vínculo con la popular ‘chica selfie’.

Christian Cueva afirmó que la foto con Rosángela Espinoza fue creada con inteligencia artificial. (Foto: Captura de video / “La Parrilla del Loco”)

Como se recuerda, la fotografía se convirtió en uno de los principales elementos utilizados para alimentar los rumores sobre una presunta relación entre ambos. Sin embargo, Rosángela ha negado públicamente haber mantenido un romance con el futbolista y ha cuestionado que el tema continúe siendo difundido pese a sus aclaraciones.

De hecho, en mayo de este año, la modelo anunció acciones legales contra Cueva y el programa “Amor y Fuego” por las referencias a un supuesto vínculo sentimental. Espinoza aseguró que había enviado previamente una carta notarial solicitando una rectificación y sostuvo que nunca tuvo una relación extramatrimonial con el futbolista.

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No es la primera vez que Cueva evita profundizar sobre la modelo. En una anterior conversación con Rodrigo González, el futbolista había optado por no referirse directamente a Espinoza. “Asumo mis malas decisiones. De terceras personas no voy a hablar”, manifestó en aquella oportunidad.

Christian Cueva afirmó que la foto con Rosángela Espinoza fue creada con inteligencia artificial. (Foto: Captura de video / “La Parrilla del Loco”)

De esta manera, Christian Cueva ofreció una nueva versión sobre la polémica fotografía y asegura que se trata de una creación mediante inteligencia artificial. Mientras tanto, Rosángela Espinoza mantiene su postura de negar cualquier romance.