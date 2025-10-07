Con Mauricio Mesones y Son Tentación a la cabeza, el “Ya Toca Fest” celebrará su edición en Lima el próximo 11 de octubre en la explanada de Arena 1 de la Costa Verde. El ingreso al festival es gratuito y se espera reunir a miles de fans de la música.

Junto a los músicos ya mencionados también se presentarán más de 20 artistas nacionales en un solo escenario para cerrar un festival que viene recorriendo el Perú desde inicios del 2025.

En esta edición, el festival reunirá a artistas de distintos géneros y estilos: Maylo, A.C.O, Radical Mood, Tate, Rapea el Beat, Xplin, Greccia, Rompiendo Fronteras, Pleito, Skillbea, Diana Salas, Rafaell Cocoa, El Joven Paiva, Laguna Pai, Achkirik, y los consagrados Mauricio Mesones y Son Tentación.

Mauricio Mesones y Son Tentación se presentarán en el “Ya Toca Fest Lima”. (Foto: Instagram)

Durante el 2025, “Ya Toca” recorrió Arequipa, Cusco, Cajamarca, Lima, Junín, Piura, Amazonas, Callao, San Martín y La Libertad.

“’Ya Toca’ nació para abrir un espacio donde la juventud pueda hablar sin adornos de los temas que realmente le importan. Nos dicen que los jóvenes están en nada, pero no nos creemos ese cuento. Aquí no venimos a repetir lo mismo de siempre: venimos a escucharlos de verdad”, explica Daniela Rotalde del Río, directora del proyecto.

Mauricio Mesones y Son Tentación se presentarán en el “Ya Toca Fest Lima”. (Foto: Instagram)

MÁS INFORMACIÓN: 31 Minutos protagoniza un inédito concierto de Tiny Desk

“En Cajamarca ya probamos la fuerza del festival, con la presencia de más de 3,000 personas y 10 bandas locales. En Lima tenemos una gran ilusión. Habrá música, comida, activaciones, experiencias interactivas y un espacio para organizaciones juveniles que hacen patria a su manera”, añadió.

De esta manera, el “Ya Toca Fest” celebrará un cierre de jornada a lo grande con una propuesta que busca divertir al público y generar una comunidad que apuesta por la creatividad como motor de cambio.