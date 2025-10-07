Metallica es una de las agrupaciones más famosas del mundo y este sábado 18 de octubre recibirá un homenaje especial en Perú. La banda Minefield se unirá a una orquesta sinfónica para celebrar el espectáculo “Metallica Sinfónico – Tributo” en el auditorio del colegio Melitón Carvajal.

El espectáculo será una verdadera celebración en la que los clásicos temas de Metallica cobrarán vida en un estilo sinfónico.

El show durará más de 90 minutos y contará con un ensamble de músicos en escena, combinarán la intensidad del metal con la elegancia de los arreglos sinfónicos, generando un ambiente cargado de emoción y energía.

Minefield rinde tributo a Metallica con un esperado concierto sinfónico. (Foto: Instagram)

Canciones icónicas como “Master of Puppets”, “One”, “The Unforgiven”, “Fuel” y muchas más resonarán en una propuesta donde la crudeza del metal se funde con los arreglos orquestales, dando vida a una experiencia única.

El espectáculo busca reafirmar que el legado de Metallica trasciende generaciones y estilos, invitando al público a vivir un viaje que va más allá del tributo. El evento es organizado por CF Producciones, bajo la dirección del reconocido artista Carloman Fidel.

MÁS INFORMACIÓN: Reggaetón Lima Festival está cerca del sold out a menos de un mes del concierto

“Metallica Sinfónico – Tributo” se realizará en el auditorio del colegio Melitón Carvajal de Lince, a las 8 p.m. Las entradas ya están disponibles en Teleticket desde los S/52.