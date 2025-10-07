Metallica es una de las agrupaciones más famosas del mundo y este sábado 18 de octubre recibirá un homenaje especial en Perú. La banda Minefield se unirá a una orquesta sinfónica para celebrar el espectáculo “Metallica Sinfónico – Tributo” en el auditorio del colegio Melitón Carvajal.
El espectáculo será una verdadera celebración en la que los clásicos temas de Metallica cobrarán vida en un estilo sinfónico.
LEE: E.G.O. cumple 15 años y lo celebra con un concierto especial
El show durará más de 90 minutos y contará con un ensamble de músicos en escena, combinarán la intensidad del metal con la elegancia de los arreglos sinfónicos, generando un ambiente cargado de emoción y energía.
Canciones icónicas como “Master of Puppets”, “One”, “The Unforgiven”, “Fuel” y muchas más resonarán en una propuesta donde la crudeza del metal se funde con los arreglos orquestales, dando vida a una experiencia única.
El espectáculo busca reafirmar que el legado de Metallica trasciende generaciones y estilos, invitando al público a vivir un viaje que va más allá del tributo. El evento es organizado por CF Producciones, bajo la dirección del reconocido artista Carloman Fidel.
MÁS INFORMACIÓN: Reggaetón Lima Festival está cerca del sold out a menos de un mes del concierto
“Metallica Sinfónico – Tributo” se realizará en el auditorio del colegio Melitón Carvajal de Lince, a las 8 p.m. Las entradas ya están disponibles en Teleticket desde los S/52.
