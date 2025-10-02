Live Nation anunció la construcción del Lima Music Arena, primer recinto techado en Perú diseñado específicamente para espectáculos en vivo, mismo que está ubicado en Santiago de Surco, junto al centro comercial Jockey Plaza, teniendo la capacidad para 18 500 personas, cuya apertura estaría programada a mediados de 2028.

De ese modo, la compañía líder mundial del entretenimiento en vivo proyecta que el arena albergará más de 100 conciertos al año, que incluirá giras de artistas globales, nacionales y nuevos talentos locales, tratando de posicionar a Lima como un referente regional en la escena musical.

El diseño del nuevo espacio está a cargo del equipo creativo de Live Nation, Blueprint Studio, en colaboración con las firmas de arquitectura Gensler, Miranda Arquitectos y BL Arquitectos.

A su vez, el recinto estará ubicado en la Explanada Olguín y su diseño estará enfocado en optimizar la experiencia tanto para artistas como para el público, ofreciendo acústica de primer nivel, visibilidad clara desde todos los asientos y una variada oferta de concesiones, así como bares inspiraos en la gastronomía y coctelería limeña.

Además, el proyecto contempla una infraestructura que facilitará el acceso y la seguridad del público teniendo un moderno estacionamiento, zonas exclusivas para taxis y transporte por aplicativo y accesos directos a vías principales y transporte público.

“Lima es un mercado clave para nosotros y estamos convencidos de que Lima Music Arena acercará a los mejores artistas del mundo a esta comunidad de fanáticos de la música que no deja de crecer”, dijo Michael Rapino, CEO de Live Nation

Según dijeron a través de un comunicado, Live Nation continuará coordinando con las municipalidades de Santiago de Surco y Lima para asegurar que el proyecto cumpla con todos los requisitos y beneficie tanto a los vecinos como a los asistentes.