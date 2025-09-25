El dúo australiano Air Supply, conformado por Graham Russell y Russell Hitchcock, vuelve a Perú y celebrará su nuevo espectáculo el martes 19 de mayo en Multiespacio Costa 21 de San Miguel.

El grupo de soft-rock y pop, acompañado de su banda, se unirá a la gira “50th Anniversary Celebration”, que recorrerá Norteamérica, Asia, Oceanía, y llegará a Latinoamérica en 2026.

De ese modo, el público podrá disfrutar en vivo de sus más grandes éxitos, incluyendo “All Out of Love”, “Making Love Out of Nothing at All”, “Lost In Love”, “Goodbye”, “Without You” y muchos otros.

“Estoy agradecido por haber tenido una vida increíble hasta ahora y me llena de satisfacción que nuestras canciones signifiquen tanto para las personas de todos los lugares a los que viajamos” , señaló Graham.

Por su parte, Russell añadió: “Estamos muy agradecidos de tener un legado del que podemos estar orgullosos y de que nuestra música haya significado tanto para tantas personas durante mucho tiempo” .

Las entradas para el concierto estarán disponibles en Teleticket. La venta exclusiva de fans iniciará el 30 de septiembre, seguida por una preventa exclusiva con tarjetas BBVA el 1 y 2 de octubre, o hasta agotar stock. La capacidad es limitada.

Air Supply se presentó a inicios de 2024 en Lima | (Foto: Diego Toledo).

¿Quiénes son Air Supply?

Conocida por sus baladas inolvidables y su energía romántica, Air Supply es una banda icónica cuyas ventas superan los 100 millones de discos en todo el mundo.

Sus primeros álbumes, como "Lost in Love", "The One That You Love" y "Now & Forever", vendieron más de 20 millones de copias. Además, 11 de sus sencillos alcanzaron el Hot 100 de Billboard y 20 llegaron al Billboard Adult Contemporary.

Sumado al tour de aniversario, el dúo planea lanzar su 18.º álbum de estudio, “A Matter of Time”, y una película biográfica titulada “All Out of Love: The Air Supply Story”.