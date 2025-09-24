El 24 de septiembre, un video que muestra a la cantante Shakira bailando junto al artista urbano Beéle se viralizó en redes sociales, avivando las especulaciones de una posible colaboración musical.

La grabación, realizada en un supuesto estudio de grabación y difundida en TikTok e Instagram, captó los artistas moviéndose al ritmo de la tradicional cumbia “Currucuchu” de Niña Emilia, muy popular durante el Carnaval de Barranquilla.

El cantante, con pantalones cortos color beige y una camiseta negra, sostenía a la Shakira por la cintura mientras ella se contoneaba. Con una expresión de alegría, se movieron juntos en un enérgico movimiento descendente.

El encuentro ha generado un gran revuelo, especialmente porque se produce en un momento de polémica para Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco.

El joven de 22 años cantante enfrenta una demanda de su expareja, la influencer Isabella Ladera, que lo acusa de invasión de privacidad y acoso sexual cibernético a raíz de la filtración de un video íntimo junto a ella. Beéle ha negado responsabilidad de los hechos.

Mientras muchos celebran la unión de dos talentos barranquilleros y expresan su deseo de verlos colaborar, otros han cuestionado la decisión de Shakira de asociarse con Beéle, haciendo referencia a la controversia que lo rodea.

Frases como “este junte dios los bendiga siempre a los dos”, “de Barranquilla para el mundo”, “Carnavales vengan a mi” y “amo una colaboración de ellos dos” mostraron el entusiasmo de los seguidores.

Beéle tiene 22 años y nació en Barranquilla, Colombia

Otros usuarios, en cambio, expresaron su decepción y desconcierto ante el encuentro, con comentarios como: “Shakira, mi amor, pero tú odias a los infieles, ¿qué pasó corazón?”, “Nooo Shakira noooo, él no hace de todo”, o incluso “prefiero pensar que esto es IA”.

Finalmente, y por el momento, los artistas se mantienen en silencio respecto a un nuevo proyecto musical juntos, dejando que los rumores continúen creciendo.