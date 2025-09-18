La modelo venezolana Isabella Ladera ha presentado una demanda civil contra el cantante colombiano Brandon De Jesús López Orozco, conocido como Beéle, y otras partes no identificadas, por la difusión no autorizada de su video íntimo.

De ese modo, la demanda, registrada el 15 de septiembre de 2025 en el Condado de Miami-Dade, acusa al artista de “violación deliberada y maliciosa de la privacidad”, según un comunicado de sus abogados.

El origen del conflicto es la filtración de un video íntimo grabado por ambos. De acuerdo con la versión de Ladera, ella eliminó el video de su dispositivo, pero el artista se habría negado a hacerlo.

Esta es la demanda realizada por Isabella Ladera | Foto: Instagram

Según informaciones de medios estadounidenses, la demanda busca una indemnización superior a los 50 000 dólares bajo cargos de invasión de la privacidad, acoso sexual digital e imposición de angustia emocional.

“Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito, y lo único que dejo son cicatrices” , dijo Ladera en un comunicado en sus redes sociales.

Asimismo, el equipo legal de Ladera subrayó que la filtración ha causado un daño personal y profesional significativo, agravado por la viralización del contenido, por lo que su demanda “trata de defender uno de los derechos más fundamentales de Isabella”.

“Tenemos la intención de ejercer todos los recursos legales disponibles bajo la ley de Florida, incluyendo acciones por invasión de la privacidad, ciberacoso sexual, imposición intencional de angustia emocional y otros delitos”, advirtió uno de sus abogados.

Beéle

Por su parte, Beéle ha negado toda participación en la divulgación del video. En una declaración atribuida a su equipo legal, el cantante manifestó que analizará acciones legales contra quienes hayan difundido el contenido.

De ese modo, los abogados de Beéle solicitaron a plataformas digitales y servidores de internet la eliminación inmediata de cualquier publicación relacionada con el video, con el fin de proteger la privacidad de su cliente.