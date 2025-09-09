Isabella Ladera atraviesa un difícil momento en su vida tras la difusión de un video íntimo con una expareja. Ante la polémica, la influencer venezolana recurrió a sus redes sociales para compartir un comunicado en el que lamenta la difusión de dicho material; sin embargo, asegura que seguirá adelante pese a las críticas.

El mensaje de Ladera fue respaldado por cientos de seguidores y amigos de la influencer; sin embargo, uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Hugo García, quien no tuvo reparo en mostrar su apoyo a su amiga.

En los comentarios de la publicación de Ladera, el exintegrante de “Esto es guerra” escribió un breve, pero emotivo mensaje de apoyo.

“No estás sola. Nada ni nadie cambiará lo que siento ni lo que pienso de ti, Andrea”, escribió Hugo García en los comentarios del post, generando una gran reacción de parte de sus seguidores.

Hugo García respalda a Isabella Ladera tras filtración de video íntimo. (Foto: Captura de IG)

Cabe señalar que Isabella Ladera y Hugo García han sido vinculados sentimentalmente en las últimas semanas, luego que el chico reality mostrara su cercanía con la influencer venezolana a través de redes sociales. Hasta el momento, ninguno ha decidido confirmar un presunto romance.

Como se recuerda, Isabella Ladera compartió un comunicado en el que lamentó la filtración de este video de índole personal y señaló que solo dos personas tenían el video: ella y la persona que le “mintió y pese a las dolorosas consecuencias que padecía por su causa, nunca la defendió”.

Isabella Ladera compartió un extenso comunicado tras filtración de video íntimo. (Foto: Instagram)

Asimismo, la influencer anunció que tomará medidas legales. “No permitiré que esto me destruya. No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó. Yo sigo aquí, de pie, con la frente en alto”, aseguró.