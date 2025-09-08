Erick Elera y Andrés Wiese han dado una nueva muestra de su amistad y es que, pese a que ya no comparten roles en “Al fondo hay sitio” desde hace varios años, siguen frecuentándose y recientemente compartieron unas peculiares fotografías que muestran su reencuentro en el teatro.
A través de su cuenta de Instagram se puede ver a Andrés Wiese muy sonriente al lado de su amigo Erick Elera, quien lo fue a visitar en una función de su obra “Un robo hasta las patas”.
“Podrán pasar los años, pero tú y yo siempre seremos… Gracias por venir hermano del alma, te extrañaba Erick Elera”, escribió Wiese en su publicación de Instagram, la cual ha conseguido más de 60 mil likes.
En las imágenes se puede ver al actor Andrés Wiese caracterizado como ‘Mitch’, su personaje en la obra “Uno robo hasta las patas”. A su lado, Erick Elera lo abraza y sonríe mientras lo señala.
Cabe señalar que, desde hace algunos meses se empezó a especular que Andrés Wiese podría regresar a la serie “Al fondo hay sitio” y los rumores aumentaron cuando el actor compartió un video en el set de la serie.
“He venido a Pachacamac a grabar unas cosas y no pasar por aquí... Siempre bonitos recuerdos traen la serie. Ya saludamos a los amigos técnicos. La terraza creció. Lindo siempre una visita. Quería encontrarme con Erick, Ivonne, mis compañeros, pero creo que han salido a almorzar”, dijo en su video.
Hasta el momento, se desconoce si Andrés Wiese volverá a interpretar al nieto de Francesca Maldini, Nicolás de las Casas. Sin embargo, sus seguidores siempre le piden que considere la oportunidad de volver a la icónica serie “Al fondo hay sitio”.
