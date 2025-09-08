Erick Elera y Andrés Wiese han dado una nueva muestra de su amistad y es que, pese a que ya no comparten roles en “Al fondo hay sitio” desde hace varios años, siguen frecuentándose y recientemente compartieron unas peculiares fotografías que muestran su reencuentro en el teatro.

A través de su cuenta de Instagram se puede ver a Andrés Wiese muy sonriente al lado de su amigo Erick Elera, quien lo fue a visitar en una función de su obra “Un robo hasta las patas”.

“Podrán pasar los años, pero tú y yo siempre seremos… Gracias por venir hermano del alma, te extrañaba Erick Elera”, escribió Wiese en su publicación de Instagram, la cual ha conseguido más de 60 mil likes.

Erick Elera y Andrés Wiese protagonizan emotivo reencuentro en el teatro. (Foto: Instagram)

En las imágenes se puede ver al actor Andrés Wiese caracterizado como ‘Mitch’, su personaje en la obra “Uno robo hasta las patas”. A su lado, Erick Elera lo abraza y sonríe mientras lo señala.

Cabe señalar que, desde hace algunos meses se empezó a especular que Andrés Wiese podría regresar a la serie “Al fondo hay sitio” y los rumores aumentaron cuando el actor compartió un video en el set de la serie.

“He venido a Pachacamac a grabar unas cosas y no pasar por aquí... Siempre bonitos recuerdos traen la serie. Ya saludamos a los amigos técnicos. La terraza creció. Lindo siempre una visita. Quería encontrarme con Erick, Ivonne, mis compañeros, pero creo que han salido a almorzar”, dijo en su video.

Hasta el momento, se desconoce si Andrés Wiese volverá a interpretar al nieto de Francesca Maldini, Nicolás de las Casas. Sin embargo, sus seguidores siempre le piden que considere la oportunidad de volver a la icónica serie “Al fondo hay sitio”.