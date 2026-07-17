Erick Elera se suma al elenco de doblaje de “PAW Patrol: La Dino Película”. (Foto: Difusión)
Erick Elera se suma al elenco de doblaje de “PAW Patrol: La Dino Película”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Erick Elera suma una nueva experiencia a su trayectoria artística con su debut en el doblaje de voz. El actor fue elegido para interpretar al ‘Dr. Theo Rising’ en la versión latinoamericana de “PAW Patrol: La Dino Película”, la próxima entrega cinematográfica de una de las franquicias infantiles más exitosas del mundo.

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