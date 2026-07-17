Erick Elera suma una nueva experiencia a su trayectoria artística con su debut en el doblaje de voz. El actor fue elegido para interpretar al ‘Dr. Theo Rising’ en la versión latinoamericana de “PAW Patrol: La Dino Película”, la próxima entrega cinematográfica de una de las franquicias infantiles más exitosas del mundo.

Con este nuevo proyecto, el también cantante amplía su carrera más allá de la actuación y la música. Su personaje acompañará a la patrulla canina durante una aventura ambientada en una isla tropical, donde los protagonistas enfrentarán nuevos desafíos entre dinosaurios, rescates y misiones.

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Erick Elera destacó que esta oportunidad tiene un significado muy especial tanto en el ámbito profesional como personal. Además, aseguró que la experiencia adquiere un valor agregado porque su hijo es seguidor de “PAW Patrol”, por lo que podrá escuchar su voz en la pantalla grande.

Erick Elera se suma al elenco de doblaje de “PAW Patrol: La Dino Película”. (Foto: Difusión)

“Hacer doblaje era uno de esos sueños que tenía pendiente y hoy puedo decir que se hizo realidad. Me siento muy feliz y agradecido por la confianza. Lo más emocionante es que PAW Patrol es una serie que mi hijo sigue y disfruta muchísimo, así que saber que ahora podrá escuchar mi voz en la pantalla es algo que me llena el corazón y hace que esta experiencia sea aún más especial”, comentó el artista al referirse a esta nueva etapa profesional.

En esta nueva entrega, los cachorros llegan a una isla habitada por dinosaurios, donde deberán proteger el ecosistema luego de que el ‘alcalde Humdinger’ altere el equilibrio natural al explotar los recursos del lugar. La misión llevará al equipo a enfrentar uno de los retos más complejos de toda la franquicia.

La incorporación de Erick Elera al elenco de voces en español forma parte de la estrategia para acercar la película al público de la región, gracias al carisma y la reconocida trayectoria del actor que da vida a ‘Joel Gonzales’ en “Al fondo hay sitio”.

“PAW Patrol: La Dino Película” se estrenará en los cines el próximo 23 de julio, convirtiendo al Perú en el primer país de Latinoamérica en proyectar la nueva aventura de la exitosa franquicia animada.