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“The Batman 2” retrasa nuevamente su estreno: ¿Cuándo llegará la película con Robert Pattinson? (Foto: Instagram / @dcofficial)
“The Batman 2” retrasa nuevamente su estreno: ¿Cuándo llegará la película con Robert Pattinson? (Foto: Instagram / @dcofficial)
Por Agencia EFE

La segunda entrega de “The Batman”, protagonizada por Robert Pattinson, aplazó su fecha de estreno una vez más hasta el 18 de febrero de 2028. “The Batman Part II”, dirigida por Matt Reeves (‘War for the Planet of the Apes’), tenía previsto llegar a los cines el 1 de octubre de 2027.

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