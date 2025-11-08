A comienzos del mes de octubre, te informé que Robert Pattinson dio a conocer que le resulta “bastante difícil interpretar a una persona normal”. Ahora te comento que el artista ha realizado una nueva confesión relacionada a su carrera como actor. Para que descubras lo que reveló, sigue leyendo esta nota.

Para poder entrar de lleno en el tema, te comento que tanto el actor como su colega y amiga, Jennifer Lawrence concedieron una entrevista en video a Vanity Fair, donde ambos fueron sometidos a una prueba de polígrafo. El punto es que en ese entonces, la artista le consultó si retomaría su papel de ‘Edward Cullen’ en la saga ‘Crepúsculo’ si Josh Safdie y Benny Safdie, con con quienes rodó el thriller ‘Good Time’ en 2017, dirigieran una nueva secuela. Su respuesta no se hizo esperar.

Robert Pattinson es un actor, modelo, productor y cantante británico. (Foto: Miguel MEDINA / AFP) / MIGUEL MEDINA

“Oh sí, por supuesto”, aseguró Robert Pattinson, causando un gran impacto en su coprotagonista en ‘Die My Love’ (justamente como ambos están en la etapa de promoción de esta cinta, están brindando muchas declaraciones interesantes a los medios). “No creo que debas, pero ok”, expresó después Jennifer Lawrence. Esas palabras motivaron al actor a explicar la decisión que tomaría en el hipotético caso mencionado.

“Quiero volver a interpretar a…”

“¡Sería genial! Me gusta aceptar papeles de actores más jóvenes. De verdad. Quiero volver a interpretar a un chico de 17 años. Hay una película… la película de Zac: ’17 Again’”, manifestó el actor haciendo referencia al filme de Zac Efron de 2009. Si deseas ver el momento en que dijo todo lo indicado, aquí te dejo el video de la entrevista.

