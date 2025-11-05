El mes pasado te conté que Robert Pattinson decidió revelar por qué le resulta “bastante difícil interpretar a una persona normal”. Ahora te cuento el actor ha vuelto a generar revuelo con sus declaraciones. Esta vez porque compartió su reflexión sobre ser padre primerizo.

Por si no lo sabías, el artista se convirtió en padre en marzo de 2024, cuando su prometida Suki Waterhouse dio a luz a su hija, cuyo nombre no ha sido revelado. Lo curioso es que el nacimiento de su pequeña coincidió con la época de grabaciones de su más reciente película: ‘Die My Love’.

Justamente, eso lo mencionó en una entrevista que tuvo con People en el estreno de la cinta en New York, el sábado 1 de noviembre. “Mi hija tenía prácticamente la misma edad que un niño de la película”, aseguró Robert Pattinson, de 39 años.

Robert Pattinson es un actor, modelo, productor y cantante británico. (Foto: Bertrand Guay / AFP) / BERTRAND GUAY

“Nadie sabe cómo hacerlo correctamente”

“Así que, en cierto modo, estás pasando por cosas increíblemente similares”, agregó el actor, haciendo referencia a su personaje ‘Jackson’, que se convierte en padre al inicio del filme. Ya después de ello, el artista se animó a compartir su reflexión sobre ser padre primerizo: No lo sabes. Nadie sabe cómo hacerlo correctamente. Quiero decir, solo puedes intentarlo lo mejor que puedas.

Robert Pattinson nació el 13 de mayo de 1986 en Londres, Reino Unido. (Foto: Miguel Medina / AFP) / MIGUEL MEDINA

¿De qué trata ‘Die My Love?

Cabe mencionar que el artista está en la etapa de promoción de su más reciente película: ‘Die My Love’. Si te preguntas de qué trata dicha cinta, pues te cuento que el filme permite saber la historia de ‘Grace’ (Jennifer Lawrence) y de ‘Jackson’ (Robert Pattinson), quienes pasan tiempo en una casa aislada en Montana. El detalle es que la mujer en cuestión lucha con su salud mental.

Precisamente, el tráiler de la película permite apreciar cómo estos personajes disfrutan de la vida juntos, pero no siempre, ya que hay episodios de comportamiento extraño y peleas a gritos entre ambos. Si te interesa verlo, aquí te lo dejo.

