El elenco internacional está conformado por Victoria Almeida, Andrés Tan He, Yuchen Che, Chien Min Lee, Yam Pin Kon y Emilio Chau Chiu | Foto: Difusión
El elenco internacional está conformado por Victoria Almeida, Andrés Tan He, Yuchen Che, Chien Min Lee, Yam Pin Kon y Emilio Chau Chiu | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película argentino-peruana “Los Caminantes de la Calle” presentó su primer tráiler oficial antes de su estreno programado al 27 de agosto, mostrando un adelanto de este thriller policial que aborda las redes de extorsión, homicidios y trata de personas inspiradas en hechos reales que afectan a diversos países de Latinoamérica.

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