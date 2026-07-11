La película argentino-peruana “Los Caminantes de la Calle” presentó su primer tráiler oficial antes de su estreno programado al 27 de agosto, mostrando un adelanto de este thriller policial que aborda las redes de extorsión, homicidios y trata de personas inspiradas en hechos reales que afectan a diversos países de Latinoamérica.

El largometraje cuenta con la dirección de Juan Martín Hsu y se centra en la labor de una fiscal que investiga a una organización criminal china asentada en Mendoza, Argentina.

La trama se complica cuando las escuchas telefónicas clave del caso se registran en dialecto fujianés, lo que obliga a la Embajada de China a enviar a un policía especializado para colaborar en el caso.

La película, que dura 90 minutos, fue financiada con el respaldo del Ministerio de Cultura del Perú, mediante la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de Argentina.

Más de la mitad del rodaje se realizó en Lima y Mendoza, contando con Mariana Luconi y Norma Velásquez en la producción ejecutiva, además de la peruana Vanessa Terkes en el rol de productora asociada.

El elenco internacional está conformado por Victoria Almeida, Andrés Tan He, Yuchen Che, Chien Min Lee, Yam Pin Kon y Emilio Chau Chiu, quienes interpretan una historia que mezcla el suspenso con los procesos migratorios y el crimen organizado.

Antes de su llegada a cines comerciales, la obra recibió galardones en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara e integró la selección oficial de eventos cinematográficos como el Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), el BAFICI y el Festival de Cine de Lima PUCP.

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