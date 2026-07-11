El rodaje se realizó en diversos escenarios de Japón, Islandia y Francia | Foto: Difusión
El rodaje se realizó en diversos escenarios de Japón, Islandia y Francia | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La película de animación francesa “El gran viaje” (Dandelion’s Odyssey), dirigida por la cineasta Momoko Seto, se estrenará en cines peruanos el próximo jueves 23 de julio, tras ganar el Premio Fipresci en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y el Premio Paul Grimault en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.