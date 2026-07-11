La película de animación francesa “El gran viaje” (Dandelion’s Odyssey), dirigida por la cineasta Momoko Seto, se estrenará en cines peruanos el próximo jueves 23 de julio, tras ganar el Premio Fipresci en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y el Premio Paul Grimault en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.
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