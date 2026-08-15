Además de los detalles de "Coco 2", Disney informó sobre la expansión de la franquicia mediante una atracción temática planeada para Disney California Adventure | Foto: Disney
Además de los detalles de "Coco 2", Disney informó sobre la expansión de la franquicia mediante una atracción temática planeada para Disney California Adventure | Foto: Disney
Por Redacción EC

Este viernes 14 de agosto, durante la convención D23 en California, Pixar y Disney anunciaron el desarrollo de ‘Coco 2, película que llegará a los cines en noviembre de 2029 y mostrará a un Miguel adolescente, además del regreso de Benjamin Bratt como la voz de Ernesto de la Cruz.

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