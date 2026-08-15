Este viernes 14 de agosto, durante la convención D23 en California, Pixar y Disney anunciaron el desarrollo de ‘Coco 2’, película que llegará a los cines en noviembre de 2029 y mostrará a un Miguel adolescente, además del regreso de Benjamin Bratt como la voz de Ernesto de la Cruz.
Este viernes 14 de agosto, durante la convención D23 en California, Pixar y Disney anunciaron el desarrollo de ‘Coco 2’, película que llegará a los cines en noviembre de 2029 y mostrará a un Miguel adolescente, además del regreso de Benjamin Bratt como la voz de Ernesto de la Cruz.
Bratt confirmó su regreso al proyecto durante el evento, donde se revelaron las primeras imágenes de ‘Coco 2’ con un Miguel en su etapa juvenil, años después de los hechos de la primera película, y con su guitarra a la espalda.
La trama de ‘Coco 2’ se desarrollará nuevamente en el contexto del Día de los Muertos, una de las tradiciones más antiguas de México. En esta oportunidad, el conflicto central traerá de regreso al antagonista principal de la historia original.
Bratt adelantó que Ernesto de la Cruz volverá por venganza, mientras su legado divide opiniones: “para algunos, es una pequeña amenaza que arruinó una carrera y destruyó un legado”, sostuvo.
La secuela mantendrá al equipo creativo de la cinta original de 2017, con Lee Unkrich y Adrian Molina como directores, junto a Mark Nielsen como productor.
Estrenada en 2017, ‘Coco’ narró la historia de Miguel, un niño de 12 años que viaja por accidente al Mundo de los Muertos mientras busca cumplir su sueño de ser músico, pese a la prohibición de su familia.
Aquella entrega recaudó el reconocimiento de la crítica y obtuvo dos premios Óscar, correspondientes a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por el tema “Remember Me”, compuesto por Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez.
Asimismo, el estudio anunció para 2028 el estreno de “Ghost Market”, una producción animada original sobre un creador de contenido que viaja a Hawái y descubre un punto de encuentro entre los vivos y los muertos.
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