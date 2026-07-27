“The Devil Wears Prada 2” (en español: “El diablo viste a la moda 2” o “El diablo viste de Prada 2″) marcó el regreso de una de las comedias dramáticas más queridas del cine y, por fin, ya tiene confirmada su llegada al streaming en Disney+ y Hulu. Así, ahora podrás disfrutar en la comodidad de tu casa de la nueva entrega de la franquicia que volvió a reunir a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, estrellas que retomaron la historia de Miranda Priestly y Andy Sachs veinte años después de la película original.

Vale precisar que, con una clasificación PG-13, la cinta cerró su recorrido en cines estadounidenses, el pasado 23 de julio, con 220,5 millones de dólares.

Sumada la recaudación internacional de casi 469,8 millones de dólares, la producción llegó a un total mundial de 690,3 millones de dólares, según cifras de Forbes, frente a un presupuesto de producción de 100 millones de dólares antes de los gastos de marketing.

¿DE QUÉ TRATA “THE DEVIL WEARS PRADA 2”?

En “The Devil Wears Prada 2”, dos décadas después de sus primeros meses como asistente en la revista Runway, Andy Sachs regresa a la órbita de Miranda Priestly.

Resulta que Andy es ahora una periodista consolidada que, junto a sus colegas, enfrenta despidos masivos producto de la crisis que atraviesa la prensa impresa frente al avance digital.

Miranda, por su parte, lidia con una industria editorial en emergencia y con la necesidad de revivir el brillo de Runway.

Ahí aparece Emily Charlton, la antigua asistente rival de Andy, quien hoy por hoy es una ejecutiva de peso en Dior y que tiene el poder de definir el futuro económico de la revista.

MIRA EL TRÁILER DE “THE DEVIL WEARS PRADA 2”

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “THE DEVIL WEARS PRADA 2”?

En “The Devil Wears Prada 2”, Meryl Streep repite como Miranda Priestly y Anne Hathaway retoma el papel de Andy Sachs.

Por otro lado, Emily Blunt regresa como Emily Charlton y Stanley Tucci vuelve a interpretar a Nigel, el director de arte de Runway.

Se suman al elenco: Lucy Liu, Kenneth Branagh, B.J. Novak, Tibor Feldman, Tracie Thoms, Helen J. Shen, Patrick Brammall, Caleb Hearon y Simone Ashley.

La secuela también incluye cameos de figuras como Jon Batiste, Ciara, Karl-Anthony Towns y Lady Gaga, además de apariciones puntuales de nombres del mundo de la moda como Donatella Versace, Marc Jacobs, Naomi Campbell y Heidi Klum.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE DEVIL WEARS PRADA 2” EN EL STREAMING?

“The Devil Wears Prada 2” llega a Hulu (Estados Unidos) y a Disney+ (a nivel internacional) el miércoles 29 de julio del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar del largometraje sin problemas en el streaming, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma que le corresponde a tu región.

"The Devil Wears Prada 2" es una película que explora géneros como la comedia y el drama (Foto: 20th Century Studios / Sunswept Entertainment / Wendy Finerman Productions / Walt Disney Pictures)

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