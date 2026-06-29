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“Michael”, película biográfica del rey del pop, es la biopic más taquillera de la historia. (Foto: Instagram / @michaelmovie)
“Michael”, película biográfica del rey del pop, es la biopic más taquillera de la historia. (Foto: Instagram / @michaelmovie)
Por Agencia EFE

La película sobre Michael Jackson, titulada “Michael”, se ha convertido en el film biográfico más taquillero de todos los tiempos hasta el momento con 977 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

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