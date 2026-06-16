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La cinta se estrenará el 30 de julio de 2027 | Foto: Universal (Captura de YouTube)
La cinta se estrenará el 30 de julio de 2027 | Foto: Universal (Captura de YouTube)
Por Agencia EFE

‘Shrek 5’ estrenó este martes su primer tráiler en español, en el que reveló la participación del actor mexicano Eugenio Derbez como la voz de Burro, un regreso muy esperado por los aficionados de la saga de DreamWorks y que el propio intérprete también confirmó en sus redes sociales.

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