Universal y DreamWorks Animation sorprendieron a los fans de “Shrek” al hacer un cambio en el cronograma de estreno de su quinta entrega. Y es que habrá que esperar hasta el 2027 para ver el retorno de esta historia. De acuerdo a medios especializados como “Variety”, la decisión responde a un deseo de ubicar mejor a la película en la ventana de estrenos de verano, periodo en el que Universal ha registrado sus mejores resultados con otras de sus franquicias animadas.

El traslado de fecha ha sido notable en el calendario cinematográfico. La nueva fecha de estreno coloca a “Shrek 5” compitiendo directamente con “Spider-Man: Más allá del Spider-Verso” de Sony, la cual llegará a las salas de cine menos de una semana antes. Originalmente, para diciembre de 2026, la película iba a ser lanzada poco después de “Vengadores: El Juicio Final” y “La Era de Hielo 6”, de Disney, evitando así una confrontación directa con otros títulos animados de gran público.

Fecha de estreno

La nueva fecha de estreno de “Shrek 5” será el 30 de junio de 2027. Como se recuerda, inicialmente, la cinta había sido anunciada para el 23 de diciembre de 2026.

Sinopsis

De momento, no hay una sinopsis oficial del filme y se conocen pocos detalles de su realización. Por el avance compartido por DreamWorks, se puede deducir que en la cinta veremos a Shrek y Fiona como padres de un grupo de adolescentes con sus respectivas complicaciones.

La dirección de esta nueva entrega estará a cargo de Conrad Vernon y Walt Dohrn, quienes han participado en proyectos previos de la franquicia. Vernon dirigió “Shrek 2” y “Madagascar 2”, y ha prestado su voz al personaje de Gingy en las películas de “Shrek”. Por su parte, Dohrn colaboró como guionista y artista en las entregas dos y tres, y fue jefe de historia en la cuarta. También dio vida a Rumpelstilskin en “Shrek: Para Siempre”.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial de “Shrek 5″ con el que se anunció a su elenco oficial:

Elenco

Estos son los talentos que formarán parte del regreso de “Shrek”: