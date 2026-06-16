Angie Jibaja regreso a Perú y anunció que asumirá un nuevo reto profesional. La recordada ‘Chica de los tatuajes’ fue presentada oficialmente como una de las conductoras del podcast “Nadie sabe”, un espacio digital donde se revelan experiencias personales y confesiones de sus protagonistas.

Durante una conferencia de prensa, Angie Jigaba fue presentada como la conductora del espacio digital. La exmodelo confesó que no fue una decisión sencilla, ya que durante los últimos años había optado por mantenerse alejada de las cámaras y de la exposición mediática.

“Gracias a Giancarlo, es mi mejor amigo, él me dio la oportunidad de poder regresar... Me ha costado bastante decidirme porque yo quería estar fuera de las cámaras, estoy nerviosa, pero muy emocionada”, confesó la exmodelo.

Angie Jibaja vuelve al mundo del espectáculo con un nuevo proyecto digital en el que promete revelar temas de su vida personal y profesional. ( Foto: Instagram / @gianycossio)

El programa contará también con la participación de Macarena Gastaldo y Varo Vargas, quienes integrarán el equipo de conductores junto a Angie Jibaja y Giancarlo Cossio. El podcast será transmitido a través de plataformas digitales.

“Vamos a darle con todo, esperamos que todo el mundo esté conectado con nosotros, eso es lo que más queremos... Vamos a contar nuestras vivencias, hay cosas que yo no he contado”, adelantó Jibaja.

El regreso de Angie Jibaja ocurre después de años marcados por episodios personales complejos y por un prolongado alejamiento de la televisión peruana. En los últimos meses, la modelo también fue noticia por su emotivo reencuentro con sus hijos.

Angie Jibaja vuelve al mundo del espectáculo con un nuevo proyecto digital en el que promete revelar temas de su vida personal y profesional. ( Foto: Instagram / @gianycossio)

Esta visita fue posible gracias a la intermediación de Romina Gachoy, a quien Angie Jibaja expresó un reconocimiento especial.

“Quiero agradecerle muchísimo a Romina por haberlo hecho realidad, porque gracias a ella que hemos estado en comunicación. Me ha permitido poder tener la oportunidad de volver a ver a mis niños”, expresó la recordada ‘Chica de los tatuajes’.