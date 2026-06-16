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Angie Jibaja vuelve al mundo del espectáculo con un nuevo proyecto digital en el que promete revelar temas de su vida personal y profesional. ( Foto: Instagram / @gianycossio)
Angie Jibaja vuelve al mundo del espectáculo con un nuevo proyecto digital en el que promete revelar temas de su vida personal y profesional. ( Foto: Instagram / @gianycossio)
Por Redacción EC

Angie Jibaja regreso a Perú y anunció que asumirá un nuevo reto profesional. La recordada ‘Chica de los tatuajes’ fue presentada oficialmente como una de las conductoras del podcast “Nadie sabe”, un espacio digital donde se revelan experiencias personales y confesiones de sus protagonistas.

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