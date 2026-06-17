Luego de permanecer varios años alejada de la televisión peruana, Angie Jibaja volvió a aparecer públicamente y sorprendió al hablar sobre uno de los temas que más interés ha generado entre sus seguidores: la relación que mantiene actualmente con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. La exmodelo aseguró que existe un ambiente de tranquilidad entre las partes y destacó especialmente el papel que la uruguaya cumple en la vida de sus hijos. Además, se refirió a su regreso al país, a su nueva etapa profesional y a los cambios que ha experimentado en los últimos años, dejando en claro que atraviesa un momento muy distinto al que vivió tiempo atrás. Sus declaraciones fueron respaldadas por la propia Romina, quien confirmó que mantienen contacto y aseguró que las cosas entre ambas se encuentran mucho más tranquilas.

¿CÓMO ES REALMENTE LA RELACIÓN ENTRE ANGIE JIBAJA Y ROMINA GACHOY?

Durante su reciente encuentro con la prensa, Angie Jibaja afirmó que la convivencia a distancia con Romina Gachoy se desarrolla de manera positiva y sin conflictos. La exmodelo explicó que mantienen comunicación frecuente y que existe una relación basada en el respeto y el bienestar de sus hijos. “Ahorita todo está perfecto en ese sentido. Con Romina seguimos hablando casi seguido”, sostuvo.

La también actriz aprovechó la oportunidad para agradecer públicamente el apoyo que Romina ha brindado a los menores durante los últimos años. “Siempre voy a estar muy agradecida por lo que ella está haciendo, porque está cerca a mis hijos y eso nunca lo voy a olvidar”, expresó.

¿QUÉ DIJO AL RESPECTO ROMINA GACHOY?

Las declaraciones de Angie Jibaja fueron respaldadas por Romina Gachoy, quien confirmó que la relación entre ambas atraviesa un momento de calma. Durante una reciente entrevista televisiva, la modelo uruguaya aseguró que actualmente mantienen comunicación y que las tensiones que protagonizaron en el pasado han quedado atrás.

“Están las cosas más tranquilas, gracias a Dios. Sí, tenemos contacto”, contestó Gachoy al ser consultada sobre el vínculo que conserva con la madre de los hijos de Jean Paul Santa María.

Además de referirse al acercamiento que existe entre ambas, Romina también habló sobre el regreso de Angie al Perú y su nueva incursión en los medios de comunicación. Lejos de cualquier polémica, expresó su respaldo a esta etapa profesional y señaló que espera que sus proyectos tengan buenos resultados. “Sé que tiene muchas ganas de emprender y ojalá que le vaya muy bien”, manifestó la uruguaya.

¿POR QUÉ ANGIE JIBAJA DECIDIÓ REGRESAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

Tras pasar cuatro años viviendo en Chile junto a su madre, Angie decidió volver al Perú y aceptar una propuesta que marcará su retorno al espectáculo nacional. La figura mediática explicó que durante mucho tiempo tuvo dudas sobre regresar a la exposición pública, ya que se había acostumbrado a una vida alejada de las cámaras.

Sin embargo, señaló que el respaldo de personas cercanas fue fundamental para tomar la decisión. “He estado cuatro años sin saber si quería regresar a este mundo y, la verdad, no quería”, confesó al recordar el proceso que atravesó antes de aceptar este nuevo reto profesional.

¿QUÉ PROYECTOS TIENE ANGIE JIBAJA EN ESTA NUEVA ETAPA?

La modelo forma parte del podcast ‘Nadie se sabe’, espacio en el que compartirá experiencias personales y episodios de su vida que nunca había contado públicamente. Según adelantó, el programa buscará mostrar una faceta más cercana y auténtica de sus conductores.

Además, aseguró sentirse motivada y con ganas de demostrar una versión renovada de sí misma. “Gracias a Dios, estoy muy bien de salud. Un poco nerviosa, no lo voy a negar, porque esta vuelta para mí es algo nuevo”, comentó Angie, quien aseguró que ahora afronta este desafío con mayor madurez y responsabilidad, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: