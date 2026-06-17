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Angie Jibaja rompe el silencio y revela cómo es realmente su relación con Romina Gachoy | Composición EC: @angiejibajacl / @romina.gachoy
Angie Jibaja rompe el silencio y revela cómo es realmente su relación con Romina Gachoy | Composición EC: @angiejibajacl / @romina.gachoy
Por Redacción EC

Luego de permanecer varios años alejada de la televisión peruana, Angie Jibaja volvió a aparecer públicamente y sorprendió al hablar sobre uno de los temas que más interés ha generado entre sus seguidores: la relación que mantiene actualmente con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. La exmodelo aseguró que existe un ambiente de tranquilidad entre las partes y destacó especialmente el papel que la uruguaya cumple en la vida de sus hijos. Además, se refirió a su regreso al país, a su nueva etapa profesional y a los cambios que ha experimentado en los últimos años, dejando en claro que atraviesa un momento muy distinto al que vivió tiempo atrás. Sus declaraciones fueron respaldadas por la propia Romina, quien confirmó que mantienen contacto y aseguró que las cosas entre ambas se encuentran mucho más tranquilas.

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