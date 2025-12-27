La exmodelo peruana Angie Jibaja ha vuelto a acaparar los titulares tras su reciente retorno al país para pasar las fiestas navideñas. Durante su reciente participación en el pódcast de YouTube ‘X No Decirlo’, la popular ‘Chica de los tatuajes’ rompió su silencio sobre los años que ha pasado residiendo en Chile, revelando detalles inéditos sobre su etapa de mayor éxito profesional y económico en el extranjero.

Entre sus confesiones más impactantes, Jibaja detalló las cuantiosas sumas de dinero que percibía en el país vecino y cómo esta realidad dista mucho de su experiencia previa en la televisión nacional. Además, se sinceró sobre el emotivo acercamiento que ha logrado con sus hijos menores y el papel fundamental que jugaron terceras personas en este proceso familiar. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE LA EXORBITANTE CIFRA QUE PERCIBÍA ANGIE JIBAJA SEMANALMENTE EN CHILE?

Durante su intervención en el espacio conducido por Giani Cossio, la exintegrante de programas de competencia reveló que sus ingresos en tierras chilenas alcanzaban los 17,000 dólares a la semana, dejando boquiabiertos al conductor y a Ysrael Dreyfus y Flor Ortola, los otros integrantes del pódcast.

La suma en cuesitón, que mensualmente representaba un acumulado cercano a los 70,000 dólares, fue producto de su exitoso paso por diversos formatos de telerrealidad, donde su personalidad extrovertida la convirtió en una de las figuras mejor pagadas. Al respecto, el presentador del programa reafirmó la veracidad del monto mencionado por la invitada: “Eran semanales, yo vi tus recibos, facturas del reality”.

¿QUÉ OPINA LA EXMODELO SOBRE LA DIFERENCIA LABORAL ENTRE EL MERCADO PERUANO Y EL CHILENO?

La figura pública fue muy crítica al contrastar las oportunidades económicas de su país natal frente a las que encontró en el exterior, asegurando que en el Perú su labor nunca fue debidamente remunerada ni apreciada por los empresarios del medio.

Con evidente decepción, Jibaja manifestó que, a pesar del cariño que siente por su tierra, la industria del entretenimiento local carece de consideración hacia los artistas. “A nivel Perú, nada... el rubro es una ….., es nada. No valoran el trabajo”, sentenció la exmodelo de 45 años, quien aprovechó para bromear con otros integrantes del pódcast sobre las bajas pretensiones salariales que existen actualmente en la televisión peruana, según recogel el diario La República.

¿CÓMO LOGRÓ CONCRETAR EL REENCUENTRO CON SUS HIJOS TRAS VARIOS AÑOS?

Más allá de los temas financieros, Angie aprovechó las cámaras para expresar su profunda felicidad por haber vuelto a ver a los pequeños que tuvo con Jean Paul Santa María, calificando este suceso como “el mejor día de su vida”.

Sorpresivamente, Jibaja señaló que este acercamiento fue posible gracias a la disposición de Romina Gachoy, actual pareja del padre de sus hijos, a quien reconoció como el puente principal para retomar el vínculo familiar durante estas fechas. “Quiero agradecerle muchísimo a Romina porque gracias a ella hemos estado en comunicación y me ha permitido tener la oportunidad de volver a ver a mis niños”, puntualizó conmovida la exmodelo.