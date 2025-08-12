La exmodelo peruana Angie Jibaja lanzó una feroz advertencia contra el padre de sus hijos, Jean Paul Santa María, así como a su novia, la modelo uruguaya Romina Gachoy, por el supuesto abandono y maltrato de los menores.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Jibaja responsabilizó a Romina y Jean Paul en caso de que sus hijos, ya adolescentes, sufran algún daño, argumentando que ambos los habrían desprotegido al exponerlos a los riesgos de la inseguridad ciudadana.

“Hago una denuncia pública, si a alguno de mis niños les pasa algo, los responsables son Jean Paul y su esposa, pues es increíble que los dejen salir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad” , comentó indignada.

Por otro lado, Angie desmintió haber recaído en el consumo de drogas, aclarando que está recibiendo tratamiento para la esquizofrenia. “Tengo mis certificados médicos... Estoy tomando un estabilizador del ánimo que me hace balbucear y me da somnolencia, además de sedantes”, comentó.