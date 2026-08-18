El primer adelanto de “Coquito, la película” fue presentado el pasado 15 de agosto, día en que el maestro y creador emblemático del libro peruano, Everardo Zapata Santillana cumplió 100 años. Esta fecha es el punto de partida perfecto para descubrir una historia que muchos creían conocer, pero que ahora podrán ver desde una nueva perspectiva.

La película dirigida por Eduardo Guillot llegará a todos los cines del Perú el próximo 26 de noviembre. La cinta se inspira en la vida de Everardo Zapata Santillana y explora los primeros años del maestro, así como las experiencias que marcaron el nacimiento de su vocación por enseñar.

El adelanto permite conocer también a los principales personajes de esta producción. Luis José Ocampo interpreta a ‘Everardo Zapata’, mientras que Elisa Costa da vida a ‘Lucía’. A ellos se suma Lucas Mamani, quien interpreta al entrañable personaje de ‘Coquito’, figura que durante décadas quedó asociada al aprendizaje de la lectura en el Perú y que ahora llega a la pantalla grande.

Coquito: La película llegará a los cines de todo el Perú el próximo 26 de noviembre y recreará los primeros años de vida de Everardo Zapata Santillana. (Foto: Captura de video / StarFilmsPeru)

Uno de los elementos destacados de la película es su apuesta por reconstruir los escenarios vinculados con la vida del maestro. El rodaje se realizó en Arequipa y Punta de Bombón, lugares que aportan identidad y riqueza visual a la producción y permiten recrear la época en la que Everardo Zapata comenzó a desarrollar su proyecto educativo.

Coquito: La película llegará a los cines de todo el Perú el próximo 26 de noviembre y recreará los primeros años de vida de Everardo Zapata Santillana. (Foto: Captura de video / StarFilmsPeru)

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Coquito se convirtió en mucho más que un libro para aprender a leer y escribir. Sus páginas acompañaron los primeros pasos de millones de niños, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de varias generaciones y extendiendo su influencia a distintos países de Latinoamérica. Por la importancia de su legado, el libro fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

Con esta producción, el cine busca recuperar la historia que existió detrás de aquellas páginas y acercar a nuevas generaciones a la figura de su creador. “Coquito, la película” propone así conocer al maestro que convirtió una idea educativa en un legado que trascendió las aulas y que permanece vigente en la actualidad.