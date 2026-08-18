Coquito: La película llegará a los cines de todo el Perú el próximo 26 de noviembre y recreará los primeros años de vida de Everardo Zapata Santillana. (Foto: Captura de video / StarFilmsPeru)
Coquito: La película llegará a los cines de todo el Perú el próximo 26 de noviembre y recreará los primeros años de vida de Everardo Zapata Santillana. (Foto: Captura de video / StarFilmsPeru)
Por Redacción EC

El primer adelanto de “Coquito, la película” fue presentado el pasado 15 de agosto, día en que el maestro y creador emblemático del libro peruano, Everardo Zapata Santillana cumplió 100 años. Esta fecha es el punto de partida perfecto para descubrir una historia que muchos creían conocer, pero que ahora podrán ver desde una nueva perspectiva.

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