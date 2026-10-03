"Digger" Puntuación: ★★★★☆ Porque nada es tan perfecto, excepto “La vida es bella”, “El padrino” y “Harry Potter”, en la sátira fallida de “Digger” la puesta en escena salva cualquier error.

“Digger”, del director mexicano Iñarritu, tenía un pronóstico anticipado de lo mejor del año en cines. La película se pensó hace nueve años, dos menos del tiempo que tardó su creador en convencer al rostro bonito del cine, Tom Cruise, en ser su protagonista. No se sabe con qué registro dramático empezó, pero finalmente encajó en la sátira política, que con su tema cabe muy bien en el contexto actual de crisis climática frente al acuerdo entre Estados Unidos y Groenlandia, y la polarización política en las altas esferas del poder internacional.

FICHA TÉCNICA Título original: Digger Título doblado: Digger Año: 2026 Director: Alejandro G. Iñárritu (México) Género: Sátira política Proyección de taquilla: ‘Openning’ $ 30-15 millones (Box Office Pro) Productores: Tom Cruise, Alejandro G. Iñarritu, Mary Parent, Michael Sharp Guionistas: Sabina Berman, Jez Butterworth y Alexander Dinelaris Actores: Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman

Personas discuten en una lujosa sala. La primera escena de la película esconde la magnificencia del estilo visual que, más adelante, Iñarritu utiliza para hacer de un explotador petrolero, Digger Rockwell (Cruise), el centro de atención en el debate. Por la cuestión a debatir, se juntan diversas autoridades con pronunciadas ideologías capitalistas y, de a ratos, discriminatorias y dogmáticas, en una mesa para discutir si, por un lado, hacer algo ante la amenaza de un iceberg originado por la irresponsable perforación en Groenlandia del señor Digger. O, por el otro, quedarse sin tomar partido frente a la próxima catástrofe ecológica, o como lo pone el director en sus planos cinematográficos: el precio de la desfachatez de los poderosos.

Al principio, parece difícil de entender los escenarios donde camina Cruise, pero incluso si llegas ya empezada la cinta, no importa, porque descubrirás el mensaje detrás de la sátira recién más allá de la mitad del metraje. Algunos la califican de “meta”, porque cuenta una historia que se refleja en otra, como cuando una película muestra a personajes que están filmando su propia película. Pero esto no es malo. La verdad es que el juego de no saber si estamos ante una comedia o una tragedia teatral sostiene el elemento sorpresa de “Digger” desde el principio. Todos quieren averiguar lo que pasa y simplemente están en el limbo: el protagonista tiene dos preocupaciones, una sobre su familia y otras sobre el mundo, pero toma tiempo al espectador descubrir cuál es la más importante y sobre todo en qué escenarios están sucediendo. Sin ser un thriller, entramos en el rollo mental de Iñárritu y su hilarante juego.

El paquete viene con las caras más reconocidas del cine de autor, empezando por la diosa de la versatilidad actoral, Sandra Hüller (“Anatomía de una caída”, “Zona de interés”), y le siguen John Goodman (“Barton Fink”, “Roseanne”), Riz Ahmed (“The Long Goodbye”, “Sound of Metal”) y Jesse Plemons (“Kinds of Kindness”, “Bugonia”), pero también aquellos populares en papeles secundarios, como Emma D’Arcy (“House of the Dragon”) y Robert John Burke (“RoboCop 3”). Sumado a Tom Cruise, con una actuación impresionante que claramente busca el Oscar, la película quiere competir entre lo mejor del año. Y de alguna forma, lo hace, aunque, a veces, se nota el relleno de estrellas: Hüller, como la hija del empresario, sortea sus capacidades en el segundo plano, uno sin mayor trascendencia. O con Ahmed, en su faceta desbordada, entre llantos y exabruptos, que muchos elogian sin revisar la innecesaria caricatura de su personaje. Aunque, hay que decirlo, el guion ayuda cuando el conjunto Cruise-Ahmed o Cruise-Goodman-Burke hacen las mejores escenas para reír.

Tom Cruise, brillante Es tan fácil hablar del privilegiado rostro de Tom Cruise más allá de sus facetas en el cine. Cuesta no verlo como un sex symbol, véase “Ojos bien cerrados” (1999) y “Vainilla Sky” (2001). O encantarse con el hombre valiente que es por saltar desde una cima con tal de capturar la verdad en sus más adrenalínicas escenas de las películas de “Top Gun”. Pero, detrás de la belleza, hay un actor capaz de ser irreconocible en drama, acción, suspenso y comedia, aún cuando lo cómico es incisivo, como en “Digger”. Su personaje se siente aterrador y ridículo gracias a su forma de andar, su seriedad y su cinismo. Tom Cruise no logró eso actuando de Rockwell, sino Rockwell habitando el cuerpo de Cruise para dar vida a un magnate petrolero con más sombras que luces. Brillante.

En la sátira fallida de “Digger”, la puesta en escena salva cualquier error. La mejor producción de Iñarritu, “Birdman”, mostró la correa de un director sin miedo al qué dirán, e incluso su peor incursión, “Bardo”, montaje alocado e inesperado entre un escenario y otro. Y lo mismo ocurre con “Digger” y su cambio de espacios, como si todos fueran uno mismo. Que se complementan con acercamientos de cámara, a tiempo perfecto, de los personajes más estridentes, entre otros aciertos a nivel de luz y colores, tan desaturados como el pronóstico del clima. A veces, produce la sensación de arcadas, de girar la cabeza para un lado. Otras, el espectador se queda en silencio, con los ojos bien abiertos escuchando el argumento detrás del debate sobre el poder y la crisis mundial.

En especial, llama la atención el beat musical de Cosmo Sheldrake con trasfondo naturalista, que, además, es pegajoso y mantiene el suspenso. Pero también el maquillaje. No fue suficiente, para Kazu Hiro —quien transformó a Dwayne Johnson en “Smashing Machine”— imaginar a los personajes feos, grandes y escalofriantes. También los palideció, como fantasmas: un gato moribundo o un protagonista conteniendo su catarsis. Buscaba delatar la inflamación de sus almas. Cruise, por ejemplo, tenía programado con Hiro el envejecimiento plástico que ha combatido por años con arreglos estéticos, pero que ni siquiera le importan a mujeres como Ana de Armas y otro cúmulo de sus fans. En tanto, Goodman hace honor a sus 74 años, y aún más salvaje, le quitan casi todo rastro de vida durante el cuadro crítico del personaje.

Reconocidos sus aciertos, viene la parte “fallida”, donde la película, no es que pierda sentido, sino que obstruye con su retórica el placer de tener una postura propia al terminar de verla. ¿Y no es el arte un espacio para las interpretaciones? Si Donald Trump o Elon Musk pensaran en ver “Digger”, no lo harán por verse retratados en el vestuario de trajes elegantes, zapatillas deportivas o botas vaqueras, sino por el reflejo de sus personalidades. Y, por eso, no lo harán. En cambio, sí acudirán al cine quienes estén en contra de la explotación minera y estén dispuestos a reír un rato de los extremos y de los poderosos.

"Digger" es una película dirigida por el mexicano de 63 años, Alejandro G. Iñárritu. (Foto: Warner Bros.)

Es el mundo, para Iñárritu, una burla constante que avanza hacia la catástrofe ecológica entre la ambición minera y las malas decisiones. A veces, es cosa seria. Y otras, una fiesta de chistes. Pero el director insiste tanto en su propia lectura que apenas deja espacio para otras. A la larga, ese tono no se diferencia mucho de otras sátiras ambientales, como “Don’t Look Up” (Netflix), donde la exageración también convierte una amenaza colectiva en espectáculo.

Tal como la cinta de Netflix, “Digger” también se inspira en “Dr. Strangelove” (1964), comedia negra sobre la paranoia de la Guerra Fría y el peligro de aniquilación nuclear. Sin embargo, el director mexicano juega con lo teatral. Hace de lo climático, político y social un hazme reír que todos critican en un escenario, pero nadie está observando con detenimiento. Para sorpresa del público, eventualmente el director les quita la venda de los ojos a quienes se estaban riendo con ignorancia e indiferencia, traducida en una entrada con combo de canchita, haciéndolos parte de su opinión política al más estimulante nivel.