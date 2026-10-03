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Resumen

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"Digger" es una película dirigida por el mexicano de 63 años, Alejandro G. Iñárritu. (Foto: Warner Bros.)
"Digger" es una película dirigida por el mexicano de 63 años, Alejandro G. Iñárritu. (Foto: Warner Bros.)
Por Leslie A. Galván

“Digger”, del director mexicano Iñarritu, tenía un pronóstico anticipado de lo mejor del año en cines. La película se pensó hace nueve años, dos menos del tiempo que tardó su creador en convencer al rostro bonito del cine, Tom Cruise, en ser su protagonista. No se sabe con qué registro dramático empezó, pero finalmente encajó en la sátira política, que con su tema cabe muy bien en el contexto actual de crisis climática frente al acuerdo entre Estados Unidos y Groenlandia, y la polarización política en las altas esferas del poder internacional.

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