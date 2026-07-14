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Resumen

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Tom Cruise se refirió al sorprendente cambio físico que presenta en "Digger". (Foto: Instagram / @tomcruise)
Tom Cruise se refirió al sorprendente cambio físico que presenta en "Digger". (Foto: Instagram / @tomcruise)
Por Agencia EFE

Después de colgarse de un avión en pleno vuelo, lanzarse en caída libre sobre una motocicleta o escalar el edificio más alto del mundo, Tom Cruise asegura que nunca había hecho algo como “Digger”, la próxima película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, cuyo primer tráiler fue revelado el lunes 13 de julio.

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