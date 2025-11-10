Hace apenas unos días, Tom Cruise fue tendencia en las redes sociales porque Rosamund Pike contó la vez que él le dio el ánimo que necesitaba antes de comenzar el rodaje de ‘Gone Girl’. Ahora nuevamente el actor ha llamado la atención debido a que Dakota Fanning ha revelado el regalo que siempre recibe de su persona por su cumpleaños. Para más detalles al respecto, sigue leyendo la nota.

Por si no estabas enterado(a), el jueves 6 de noviembre la actriz de 31 años asistió al programa ‘Watch What Happens Live’ (@bravowwhl en Instagram), donde pudo conversar con Andy Cohen. Todo a raíz de que está en la etapa de promoción de su nueva serie de Peacok, ‘All Her Fault’.

Dakota Fanning es una actriz y modelo estadounidense conocida por sus trabajos como actriz infantil en cine y televisión. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

La tradición de Tom Cruise

En ese entonces, el presentador hizo referencia a las declaraciones de Dakota Fanning sobre que Tom Cruise le había regalado zapatos por su cumpleaños en el pasado y le preguntó si era una tradición de él cuando llega el especial día de la artista, que nació el 23 de febrero de 1994.

“Sí, lo hace”, aseguró la actriz, quien trabajó con la estrella de la saga de ‘Mission Impossible’ cuando era una niña en ‘War of the Worlds’ (2005). “Son unos zapatos muy bonitos, sí”, añadió cuando Andy Cohen le pidió que aclarara “qué tipo de zapatos” le enviaba Cruise.

Tom Cruise es un actor y productor de cine estadounidense. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Es así de simple. Él siempre me ha regalado zapatos… Son zapatos bonitos…”, sostuvo después Dakota Fanning, antes de señalar que si bien su talla ha cambiado con el pasar de los años, su colega ha sabido adaptarse a ello.

