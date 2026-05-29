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Fue nominado al Óscar y al Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa, ganó el BAFTA al Mejor Filme Extranjero y se consagró en los Premios Ariel de 2001, donde obtuvo doce galardones | Foto: Difusión
Fue nominado al Óscar y al Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa, ganó el BAFTA al Mejor Filme Extranjero y se consagró en los Premios Ariel de 2001, donde obtuvo doce galardones | Foto: Difusión
Por Agencia EFE

El guión de ‘Amores perros’ que escribió Guillermo Arriaga y dirigió Alejandro González Iñárritu se convertirá en una serie de televisión, de la mano de las productoras AF Films y LatinWe, de Sofía Vergara.

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