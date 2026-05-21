La vida y carrera del futbolista colombiano James Rodríguez llegaron este jueves a Netflix con el estreno de ‘James’, una docuserie de tres episodios dirigida por Simón Brand que recorre, en primera persona, el camino del capitán de la selección colombiana desde sus inicios hasta convertirse en uno de los mayores referentes deportivos del país.

La producción, que tardó tres años en realizarse, incluye entrevistas con el propio jugador, así como con familiares, amigos, entrenadores y figuras del fútbol internacional que marcaron su trayectoria.

Entre los testimonios aparecen el técnico italiano Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, así como otras figuras del Real Madrid como Sergio Ramos, Marcelo y Pepe, y sus compañeros en Colombia Luis Díaz, Radamel Falcao García y David Ospina.

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La serie documental también cuenta con la participación de los entrenadores argentinos José Néstor Pékerman y Néstor Lorenzo, y tiene como hilo conductor la presencia de la madre del futbolista, pieza central en el relato más íntimo del jugador.

Según explicó Netflix, la producción ofrece “un testimonio honesto” sobre la vida de James Rodríguez, “el niño que soñó con ser capitán y terminó convirtiéndose en el ’10′ que ha inspirado a todo un país”.

La plataforma añadió que la serie aborda tanto los éxitos del deportista de 34 años como las dificultades personales y profesionales que enfrentó a lo largo de su carrera.

El documental repasa episodios clave como su irrupción en el Mundial de Brasil 2014, su paso por clubes como el Real Madrid y el Bayern Múnich, así como su regreso a la selección colombiana durante la Copa América de 2024.

Actualmente, James Rodríguez milita en el Minnesota United de la MLS y afronta lo que podría ser una de las últimas grandes etapas de su carrera, con el Mundial de 2026 en el horizonte.

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