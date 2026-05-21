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La serie documental también cuenta con la participación de los entrenadores argentinos José Néstor Pékerman y Néstor Lorenzo | Foto: EFE
La serie documental también cuenta con la participación de los entrenadores argentinos José Néstor Pékerman y Néstor Lorenzo | Foto: EFE
Por Agencia EFE

La vida y carrera del futbolista colombiano James Rodríguez llegaron este jueves a Netflix con el estreno de ‘James’, una docuserie de tres episodios dirigida por Simón Brand que recorre, en primera persona, el camino del capitán de la selección colombiana desde sus inicios hasta convertirse en uno de los mayores referentes deportivos del país.

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