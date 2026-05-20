Resumen

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"The Boys" culminó en su quinta temporada por Prime Video. (Foto: Prime Video)
"The Boys" culminó en su quinta temporada por Prime Video. (Foto: Prime Video)
Por Redacción EC

Desde su estreno en 2019, “The Boys” se convirtió en una de las producciones más irreverentes, sangrientas y exitosas de Prime Video. Creada por Eric Kripke y basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie apostó por una mirada oscura y satírica sobre el mundo de los superhéroes, el cual ya llegó a su final con el estreno de la temporada 5.

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