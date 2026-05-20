Desde su estreno en 2019, “The Boys” se convirtió en una de las producciones más irreverentes, sangrientas y exitosas de Prime Video. Creada por Eric Kripke y basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie apostó por una mirada oscura y satírica sobre el mundo de los superhéroes, el cual ya llegó a su final con el estreno de la temporada 5.

¿Qué ocurriría si las personas más poderosas del planeta fueran corruptas, violentas y manipuladas por intereses corporativos? Con esa premisa, los creadores y el elenco se enfrentaron a un guion que pone al centro a los superhéroes de la corporación Vought International. La historia empezó con el grupo de élite conocido por Los Siete (Homelander, Starlight, Queen Maeve, The Deep, Black Noir, entre otros).

Final de “The Boys”

El destino de los Supes quedó sellado en el capítulo "Blood and Bone". Así fue la catártica conclusión de "The Boys" Temporada 5 que cambia el universo de Vought para siempre. (Foto: Prime Video)

El episodio final de la temporada 5 de “The Boys” tiene su momento decisivo en la Casa Blanca. Homelander (interpretado por Antony Starr), tras años de impunidad y culto masivo, busca consolidar su poder de forma definitiva. Para ello, se inyecta una versión mejorada del compuesto V con el objetivo de alcanzar algo cercano a la inmortalidad.

Luego, nuevos bandos se crean. La historia sigue a Hughie Campbell (Jack Quaid), un joven cuya vida cambia tras perder a un ser querido. A partir de entonces, se une a Billy Butcher y al grupo conocido como “The Boys” para enfrentar a los “Supes”, encabezados por Homelander.

En una entrevista concedida años atrás a Collider, Karl Urban explicó por qué el proyecto le pareció diferente desde el inicio. “Era un punto de partida fascinante. Temáticamente, trata sobre una historia de aquellos con poder absoluto que se enfrentan a los indefensos”, dijo en 2019 a Collider.

Lo que sigue es uno de los momentos más crudos de toda la serie: Homelander, aterrorizado, ruega por su vida. Butcher, incapaz de perdonar las atrocidades que ha presenciado desde el inicio de la historia, lo golpea sin piedad hasta que finalmente lo remata atravesándole el cráneo.

La derrota de Homelander no significa paz para Billy Butcher. Marcado por el rechazo de Ryan y por la muerte de su perro, el personaje de Karl Urban lleva su lógica de guerra hasta las últimas consecuencias.

¿Qué dijeron los actores sobre el final de “The Boys”, temporada 5?

“El tráiler final de la última temporada. Míralo. Llora. Y luego agárrate fuerte, porque solo falta un mes”, había escrito Karl Urban sobre el final de la serie.

“Estoy confiado de que aterrizamos el barco de una manera respetuosa con lo que hemos establecido. Creo que los fans estarán satisfechos. Gastamos mucho tiempo y energía invirtiendo en este mundo y estos personajes. En este punto, siento que se lo estamos entregando a una audiencia y el espectáculo se convierte en este espectáculo. Lo estamos haciendo”, aseguró el actor en un reel publicado por Pedestrian TV.

En una entrevista con Collider, Erin Moriarty habló del final de la serie. “¡Se me puso la piel de gallina! Creo que habrá reacciones encontradas. Uno pensaría que con The Boys la reacción sería algo así como: ‘¡Dios mío!’. Pero creo que será emotivo”.

“Creo que será emotivo, porque lo que más disfruto de la serie como espectadora —ya que muchas de las escenas en las que no aparezco las veo como si no estuviera en ella— es ver a Antony Starr y a Homelander”, afirmó sobre sus compañero de elenco.

Por su parte, Starr comentó a The Hollywood Reporter el proceso de creación del final, que ya estaba concebido en la cabeza de los creativos de esa forma.

“Fue muy satisfactorio finalmente lograr ese final de ‘The Boys’, porque llevábamos siete años preparando el terreno. Sabíamos al 100% que Butcher iba a matar a Homelander con una palanca. No estoy seguro de que supiéramos con exactitud dónde, cuándo o cómo, pero sabíamos que iba a suceder”, dijo.