El universo de los superhéroes de Prime Video ha cambiado para siempre tras la emisión de “Blood and Bone”, el esperado capítulo final de la serie. Con el estreno del capítulo 8 de la Temporada 5 de “The Boys”, los fanáticos finalmente obtuvieron las respuestas a la mayor incógnita de toda la producción: ¿qué pasó con Homelander y Billy Butcher al final de la serie? El brutal cara a cara entre el líder de los ‘Siete’ y el jefe de ‘los muchachos’ ha dado qué hablar. Aquí te contamos lo que sucedió con ambos.

El sangriento destino de Homelander en el Despacho Oval

Para entender qué pasó con Homelander y Billy Butcher al final de la serie, hay que trasladarse a los tensos minutos vividos en la Casa Blanca durante ‘The Boys’ Temporada 5, Capítulo 8. Antony Starr, quien interpretó al perturbado “Supe” desde 2019, llevó a su personaje al límite tras inyectarse la sustancia V1 para alcanzar la inmortalidad. Sin embargo, la clave para su caída residía en Kimiko, quien obtuvo la habilidad de Soldier Boy para drenar los superpoderes mediante radiación.

En una de las escenas del episodio, Butcher y Ryan (el hijo de Homelander) se unen para someter al villano. Tras ser despojado por completo de sus habilidades gracias a Kimiko, un indefenso Homelander es golpeado salvajemente por Billy Butcher. La humillación del líder de Vought termina de forma brutal cuando Butcher le atraviesa el cráneo con una palanca, terminando con su vida a mitad del metraje del capítulo final.

El trágico final de Billy Butcher y su última batalla contra los ‘Supes’

La muerte de su némesis no fue suficiente para aplacar la sed de venganza del personaje de Karl Urban. Al final descubrimos que tras el rechazo de Ryan y la pacífica muerte de su perro por vejez, Butcher decide llevar su guerra radical al extremo: planea un genocidio total erradicando a todos los ‘Supes’ del planeta usando el virus letal en la Torre Vought.

Sin embargo, el plan de Butcher es interrumpido por Hughie Campbell. Ambos personajes se enzarzan en una sangrienta pelea física que concluye cuando Hughie se ve obligado a disparar a Butcher para salvar al mundo. En un cierre sumamente emotivo e inspirado en los cómics originales, Billy Butcher muere en brazos de Hughie, admitiendo que la bondad de este último —que siempre le recordó a su difunto hermano— fue lo único que logró frenar su imparable camino de destrucción.

Con la muerte de sus dos figuras centrales, el tablero de la franquicia queda completamente reconfigurado. Un salto temporal en las escenas finales nos muestra a una embarazada Starlight (Annie January) intentando llevar una vida normal junto a Hughie. Ella sigue actuando como superheroína mientras que Hughie es reclutado por el gobierno para mantener vigilada la corporación.

Ficha técnica de “The Boys”