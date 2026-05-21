Netflix anunció este jueves que la exitosa serie ‘Emily in Paris’, protagonizada por Lily Collins, llegará a su fin tras la emisión de la sexta temporada, que se encuentra en producción en Grecia.

Qué pasará en la sexta temporada de ‘Emily en París’

“La sexta temporada les traerá todo lo que les encanta de la serie y será el capítulo final de la aventura de toda una vida de Emily”, informó Collins en un video publicado en las redes del coloso del entretenimiento.

Emily Cooper (Lily Collins) en la quinta temporada de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

La serie se encuentra en producción en Grecia y Mónaco, dos nuevas ubicaciones de una trama que permanece en secreto, aunque que todo apunta a que seguirá el viaje de Emily Cooper a las islas griegas tras haber recibido una invitación para una escapada por parte del chef Gabriel (Lucas Bravo).

La quinta temporada fue la primera en salir de Francia para rodar gran parte de su producción en Roma y Venecia. Además, la serie ha rodado en otras ciudades francesas, como Saint Tropez y Megève.

Lily Collins como Emily Cooper en una escena de la temporada 5 de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

Qué personajes volverán en la sexta temporada de ‘Emily en París’

La nueva entrega contará con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo, Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros.

Cuál es la trama de ‘Emily en París’

Estrenada en Netflix en el año 2020, la trama de una de las series más populares del coloso del entretenimiento sigue a Emily Cooper, una ejecutiva de marketing de Chicago que se traslada a París para aportar una perspectiva estadounidense a una prestigiosa firma de lujo francesa.