Horóscopo de HOY, domingo 24 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: la pareja tendrá momentos difíciles pero hará las cosas de un modo que la armonía no se perderá. Salud: se aliviarán molestias. Sorpresa: cita inolvidable.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: surgirán planteos en la pareja que le irritarán pero evitará actitudes obstinadas y se calmará. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: excusas que no conforman.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: compartirá los secretos, la afinidad crecerá en la pareja y dará paso a una intensa calidez. Salud: descansará cada día mejor. Sorpresa: visita imprevista.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: resolverá una situación difícil que complica a la pareja y su firmeza recibirá elogios amorosos. Salud: evitará ciertos excesos. Sorpresa: decisión dura pero necesaria.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: conocerá a un recién llegado y se enamorará por un rasgo personal que conmoverá su corazón. Salud: dejará de ser tan exigente. Sorpresa: mensaje con misterio.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: ante cierta persona le atrapará la fascinación pero, al final, la verá tal como es. Salud: disfrutará del bienestar. Sorpresa: será complaciente.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: vencerá obstáculos que traban a la pareja y las heridas compartidas se curan. Salud: una dolencia se disipará. Sorpresa: un secreto será revelado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la pareja tomará una decisión riesgosa pero el resultado será satisfactorio. Salud: recuperará un gran vigor. Sorpresa: una creencia será una traba.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: se llenará de expectativas porque alguien nuevo notará su dulce encanto. Salud: cierta dolencia se aliviará. Sorpresa: novedad trascendente.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: recibirá mucho afecto porque sus cambios de actitud hacen crecer a la pareja. Salud: se renovará en el gimnasio. Sorpresa: encuentro inesperado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: alguien irresistible vencerá cierta timidez pero si se deja llevar, hallará lo que ansía. Salud: los nervios se calmarán. Sorpresa: noticia inesperada.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: alguien interpretará sus sentimientos más profundos y entenderá que es su alma gemela. Salud: equilibrada y vigorosa. Sorpresa: obstáculo vencido.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON GRAN DESPLIEGUE SOLIDARIO. SIEMPRE CONFIABLE Y UN BUEN AMIGO.