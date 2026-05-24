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Horóscopo de HOY, domingo 24 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Amor: la pareja tendrá momentos difíciles pero hará las cosas de un modo que la armonía no se perderá. Salud: se aliviarán molestias. Sorpresa: cita inolvidable.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Amor: surgirán planteos en la pareja que le irritarán pero evitará actitudes obstinadas y se calmará. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: excusas que no conforman.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Amor: compartirá los secretos, la afinidad crecerá en la pareja y dará paso a una intensa calidez. Salud: descansará cada día mejor. Sorpresa: visita imprevista.
CANCER (junio 22-julio 22)
Amor: resolverá una situación difícil que complica a la pareja y su firmeza recibirá elogios amorosos. Salud: evitará ciertos excesos. Sorpresa: decisión dura pero necesaria.
LEO (julio 23-agosto 22)
Amor: conocerá a un recién llegado y se enamorará por un rasgo personal que conmoverá su corazón. Salud: dejará de ser tan exigente. Sorpresa: mensaje con misterio.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Amor: ante cierta persona le atrapará la fascinación pero, al final, la verá tal como es. Salud: disfrutará del bienestar. Sorpresa: será complaciente.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Amor: vencerá obstáculos que traban a la pareja y las heridas compartidas se curan. Salud: una dolencia se disipará. Sorpresa: un secreto será revelado.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Amor: la pareja tomará una decisión riesgosa pero el resultado será satisfactorio. Salud: recuperará un gran vigor. Sorpresa: una creencia será una traba.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Amor: se llenará de expectativas porque alguien nuevo notará su dulce encanto. Salud: cierta dolencia se aliviará. Sorpresa: novedad trascendente.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Amor: recibirá mucho afecto porque sus cambios de actitud hacen crecer a la pareja. Salud: se renovará en el gimnasio. Sorpresa: encuentro inesperado.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Amor: alguien irresistible vencerá cierta timidez pero si se deja llevar, hallará lo que ansía. Salud: los nervios se calmarán. Sorpresa: noticia inesperada.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Amor: alguien interpretará sus sentimientos más profundos y entenderá que es su alma gemela. Salud: equilibrada y vigorosa. Sorpresa: obstáculo vencido.
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