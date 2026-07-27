“Coquito, la película” presentó su póster oficial y anunció su estreno nacional para el próximo 26 de noviembre en las salas del cine del país. El filme, actualmente en etapa de postproducción, busca rendir homenaje a la vida y legado del maestro arequipeño Everardo Zapata Santillana, creador del emblemático libro escolar peruano.

El largometraje se filmó en Arequipa y recientemente presentó su póster oficial, dando inicio a la campaña de promoción de uno de los proyectos cinematográficos peruanos más esperados del año.

La historia está inspirada en la vida del maestro arequipeño Everardo Zapata Santillana, autor del libro Coquito, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2025.

El estreno de la cinta coincidirá con un momento especial, ya que se realizará pocos meses después de que Everardo Zapata Santillana celebre su centenario. El maestro cumplirá 100 años el próximo 15 de agosto, una fecha que resalta la importancia de su aporte a la educación peruana durante más de 70 años.

“Hay historias que no solo nos enseñaron a leer, sino que dejaron una huella para toda la vida. Muy pronto conocerás la historia detrás del libro con el que crecimos millones de peruanos”, señala la leyenda de la publicación en las redes sociales de la película.

La dirección y producción de “Coquito, la película” están a cargo de Eduardo Guillot, mientras que el elenco principal reúne a importantes actores de la escena nacional como Luis José Ocampo, Elisa Costa, Lucas Mamani y Liliana Alegría.

“Coquito, la película” lanza póster oficial y anuncia su fecha de estreno en Perú. (Foto: Instagram / @coquitopelicula)

Desde su primera publicación, el libro Coquito se convirtió en una herramienta fundamental para la enseñanza de la lectura en el Perú y otros países de la región. Se estima que más de 33 millones de niños aprendieron a leer utilizando este método, consolidándolo como uno de los textos educativos más importantes de la historia peruana.

“Coquito, la película” lanza póster oficial y anuncia su fecha de estreno en Perú. (Foto: Instagram / @coquitopelicula)

Con esta producción, el cine peruano apuesta por rescatar una historia ligada a la educación y a la memoria colectiva del país. “Coquito, la película” llegará a los cines del Perú el próximo 26 de noviembre.