“Coquito, la película” lanza póster oficial y anuncia su fecha de estreno en Perú. (Foto: Instagram / @coquitopelicula)
“Coquito, la película” lanza póster oficial y anuncia su fecha de estreno en Perú. (Foto: Instagram / @coquitopelicula)
Por Redacción EC

“Coquito, la película” presentó su póster oficial y anunció su estreno nacional para el próximo 26 de noviembre en las salas del cine del país. El filme, actualmente en etapa de postproducción, busca rendir homenaje a la vida y legado del maestro arequipeño Everardo Zapata Santillana, creador del emblemático libro escolar peruano.

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