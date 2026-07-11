Las embarcaciones tradicionales de la cultura Moche fueron entregadas a los actores durante la gira de promoción en Miami | Foto: YouTube (Captura) @Fanáticos del Cine
Las embarcaciones tradicionales de la cultura Moche fueron entregadas a los actores durante la gira de promoción en Miami | Foto: YouTube (Captura) @Fanáticos del Cine
Por Redacción EC

Los actores Matt Damon y John Leguizamo, ambos protagonistas de “La Odisea”, adaptación cinematográfica de la epopeya de Homero dirigida por Christopher Nolan, recibieron tradicionales caballitos de totora peruanos en Miami como parte de una campaña promocional.

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