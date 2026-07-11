Los actores Matt Damon y John Leguizamo, ambos protagonistas de “La Odisea”, adaptación cinematográfica de la epopeya de Homero dirigida por Christopher Nolan, recibieron tradicionales caballitos de totora peruanos en Miami como parte de una campaña promocional.

La entrega de estas piezas artesanales, representativas de la ancestral cultura Moche y de la identidad marítima de la costa norte del Perú, buscó establecer un puente simbólico entre el histórico caballo de Troya, elemento clave en el relato de Odiseo, y la embarcación peruana.

Tras recibir el reconocimiento, ambos artistas se dirigieron al público en castellano e invitaron al estreno de la producción, programado para llegar a los cines nacionales el próximo 16 de julio.

La película destac por ser el primer largometraje rodado de forma íntegra con cámaras de cine de formato IMAX, además de contar con un elenco integrando por estrellas como Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y más.

El espectáculo cinematográfico, diseñado para ser visualizado en salas de gran formato, tendrá disponibles funciones tanto subtituladas como dobladas al español a partir de su fecha de estreno.

VIDEO RECOMENDADO: