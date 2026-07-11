Los actores Matt Damon y John Leguizamo, ambos protagonistas de “La Odisea”, adaptación cinematográfica de la epopeya de Homero dirigida por Christopher Nolan, recibieron tradicionales caballitos de totora peruanos en Miami como parte de una campaña promocional.
TE PUEDE INTERESAR
- “Metrópolis”, la película que cambió la ciencia ficción para siempre, cumple 100 años y hoy recobra vigencia
- “Good Boy” llegó a Prime Video: nuestra crítica de la película de terror sobrenatural protagonizada por un perro
- “Godzilla Minus Zero” revela su tráiler oficial con impactantes escenas
- “Lo único que espero, antes que tolerancia, es respeto”: La Uchulú debuta en el cine y repasa su vida antes de la fama
- “Separada pero nunca sola”: Presentan el tráiler de la nueva comedia dirigida por Ani Alva Helfer
Seguir temas