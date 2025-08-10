El actor John Leguizamo lanzó fuertes críticas contra Dean Cain, recordado por su papel como Superman en la serie Lois & Clark, después de que este anunciara que planea convertirse en agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Cain hizo la revelación el miércoles durante una entrevista en el programa Jesse Watters Primetime de Fox News.

Dos días después, Leguizamo publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se burló de la decisión de su colega. El intérprete de Moulin Rouge! no se guardó nada y lo calificó de “perdedor” e “idiota”.

“¿Qué tipo de perdedor se ofrece voluntariamente para ser un oficial de ICE? Qué idiota. Dean Cain, tus pronombres son has / sido”, dijo Leguizamo en su publicación.

En un video publicado en redes sociales, Leguizamo insultó a Cain y se burló de su decisión de unirse a ICE. (Foto: @johnleguizamo / Instagram)

Cain, por su parte, no tardó en responder a las críticas, pero lo hizo con un tono mucho más suave. En un mensaje compartido en X, escribió: “Es un buen actor, me gusta su trabajo”, en alusión a Leguizamo, después de que The Hollywood Reporter recogiera la polémica.

El actor, que alcanzó la fama en los años 90 interpretando a Clark Kent en la televisión, explicó a Fox News Digital que su motivación para unirse a ICE es la misma que lo llevó hace casi diez años a involucrarse en las fuerzas del orden: proteger y servir a los estadounidenses.

“Nuestros agentes de ICE, que son hombres y mujeres increíbles, son asombrosos. Y son negros, y marrones y verdes y amarillos y japoneses y lo que sea. Son un reflejo de todos los estadounidenses”, afirmó.

El ex intérprete de Superman explicó que su decisión de unirse a ICE responde a su compromiso de proteger y servir, defendiendo el trabajo de los agentes que aplican las leyes migratorias. (Foto: @deuces1966 / Instagram)

“Están haciendo su trabajo, el que el Congreso estableció en las leyes que deben respaldar y cumplir, y están deportando a personas que están aquí ilegalmente. Si eres ciudadano legal, no hay problema, pero si estás aquí ilegalmente, ya rompiste la ley desde el principio, sea cual sea la circunstancia. Tuviste múltiples oportunidades de auto-deportarte, y el hecho de que estos hombres y mujeres que cumplen su labor estén siendo vilipendiados… yo tenía que ponerme de pie con ellos y por ellos, porque creo que hace falta gente que se plante y cambie la cultura”, agregó.

Cabe agregar que, recientemente, Cain fue noticia por criticar la visión de James Gunn sobre Superman, cinta estrenada a mediados de julio que forma parte de un reinicio completo del universo cinematográfico de DC Comics.

El actor mostró su desacuerdo con que el director describa al personaje como “la historia de Estados Unidos… un inmigrante que llegó de otros lugares y pobló el país”.

Cain también cuestionó la “agenda woke” de Hollywood, criticando cambios recientes en personajes como Superman y Blancanieves. (Foto: Tristan Fewings / Getty Images for Warner Bros) / Tristan Fewings

“¿Qué tan ‘woke’ va a hacer Hollywood a este personaje? ¿Cuánto va a cambiar Disney a su Blancanieves? ¿Por qué van a modificar a estos personajes para que encajen con los tiempos?”, cuestionó Cain en una entrevista con TMZ.

Por qué ha causado tanta polémica que Dean Cain se una a ICE

La polémica surge porque ICE es una de las agencias más criticadas de Estados Unidos por sus operativos de detención y deportación, que han sido acusados de separar familias y violar derechos humanos.Por eso, cuando una figura pública como Dean Cain expresa su intención de unirse, inevitablemente genera reacciones fuertes en ambos lados del debate.

El actor defendió su postura diciendo que quiere apoyar a los agentes que cumplen con la ley y proteger a los ciudadanos estadounidenses. Para él, unirse a ICE es un acto de servicio, pero para sus detractores es un respaldo a una institución cuestionada por sus prácticas.

