ICE solo puede ingresar a un centro educativo si cuentan con una orden judicial firmada por un juez o el consentimiento expreso de la autoridad escolar competente. (Foto: Getty Images)
Redacción EC
Redacción EC

La sola idea de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aparezcan en una escuela y pidan hablar con un menor genera preocupación en muchas familias. Sin embargo, la ley en Estados Unidos establece límites claros para estos casos, y no siempre el acceso está permitido.

Aunque los procedimientos pueden variar según el distrito escolar o el estado, existen protecciones específicas que resguardan a los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio.

¿Cuándo sí puede entrar ICE a una escuela?

De acuerdo con la normativa vigente, los agentes de inmigración solo pueden ingresar a un centro educativo si cuentan con una orden judicial firmada por un juez o el consentimiento expreso de la autoridad escolar competente.

Por ejemplo, en el condado de Miami-Dade, las reglas son estrictas: ningún menor puede ser interrogado por autoridades sin el permiso de sus padres o una orden judicial válida. En zonas menos reguladas, como estaciones de transporte o áreas públicas cercanas a la escuela, las restricciones pueden cambiar, pero los distritos suelen mantener políticas para proteger a los estudiantes.

/ David Dee Delgado

Derecho a la educación sin importar el estatus migratorio

Desde kínder hasta 12º grado, todos los niños en EE.UU. tienen garantizado el acceso a la educación pública, sin importar su situación migratoria. Este derecho se estableció tras el fallo histórico de la Corte Suprema en Plyler vs. Doe (1982), que prohibió negar educación gratuita a estudiantes indocumentados, respaldando la igualdad de acceso.

Las escuelas tampoco pueden preguntar ni registrar el estatus migratorio de un alumno, y sus expedientes están protegidos por leyes que impiden el acceso de terceros sin una orden judicial.

Consejos para padres y familias

Ante el temor de deportaciones o detenciones, expertos y organizaciones recomiendan:

  • Mantener actualizada la información de contacto de emergencia en la escuela.
  • Completar documentos notarizados de tutela temporal, para que un adulto de confianza pueda asumir la custodia en caso de detención.
  • Ejercer el derecho a guardar silencio y solicitar la presencia de un abogado ante cualquier encuentro con agentes migratorios.
  • Exigir siempre una orden judicial válida antes de permitir que agentes ingresen a un hogar o escuela.
  • Organizar redes de transporte compartido en la comunidad para reducir riesgos durante los traslados.

Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida ofrecen asesoría legal gratuita y materiales informativos para padres preocupados por la seguridad de sus hijos en el entorno escolar.

En palabras de defensores de derechos civiles, “la mejor herramienta es estar informado y preparado”. Conocer las leyes no solo protege a los estudiantes, sino que también ayuda a las familias a actuar con confianza ante cualquier situación inesperada.

En Estados Unidos, todos los niños tienen derecho a recibir educación pública gratuita, sin importar su estatus migratorio. (Foto: Getty Images)
